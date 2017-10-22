В Чехии завершились парламентские выборы в которых победила центристская партия возглавляемая миллиардером Андреем Бабишом. Политика ранее обвиняли в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении финансами Европейского союза.

Выборы в нижнюю палату парламента в Чехии прошли 21 октября.

Сейчас подсчитываются итоги голосования, но по предварительным данным выборы выиграла центристская партия «ANO» еще известная под названием «Акция недовольных граждан».

Партию возглавляет миллиардер Андрей Бабиш, который выступает против глубокой интеграции Чехии в Евросоюз и попыток заставить страну принять более 10 млн беженцев по квоте ЕС. Он также желает ужесточения миграционной политики в Европе.

«ANO» набрала около 29,6 процентов голосов избирателей, почти втрое больше своего ближайшего соперника — партии «Свобода и прямая демократия» которая набрала 11,32 процентов голосов.

По мнению агентства «Рейтерс», в этот раз граждане Чехии «обошли стороной традиционные партии» и отдали голос человеку, который пообещал бороться с политической коррупцией, несмотря на то, что самого Бабиша ранее обвиняли в коррупции и мошенничестве.

Наблюдатели и СМИ считают, что из-за этих обвинений ему предстоят тяжелые переговоры по созданию нового правительства.

По этой же причине представители нескольких других партий, а также его партнеры из социал-демократов отказались сотрудничать с ним в формировании кабинета министров.

Однако сам Бабиш однако настроен более оптимистично.

«Я считаю, что мы сформируем правительство, которое станет единой командой. Мы хотим выполнить нашу программу ради улучшения жизни в нашей стране», — заявил миллиардер на своей пресс-конференции.

Всего по итогам голосований в парламент прошло рекордное количество партий — девять.

Среди них представители коммунистов, популисты, несколько проевропейских партий, Пиратская партия Чехии и нынешняя правящая партия социал-демократов.

Выборы в Чехии стали уникальными еще и потому, что провластная партия заняла на них пятое место — худший результат для социал-демократов с 1993 года.

Кто такой Андрей Бабиш и в чем его обвиняют?

Бабиш — чешский предприниматель и экс-министр финансов.

Он владелец агропромышленной компании Agrofert, журнал «Форбс» в 2017 году оценил его состояние в 4,1 млрд долларов.

В списке миллиардеров он стоит на 564 месте

Предпринимательскую деятельность он начал с начала 90-х годов, а партию «ANO» бизнесмен основал в 2011 году.

Целью новой партии была заявлена борьба с коррупцией.

В 2014 году Бабиш занял пост вице-премьера и министра финансов, который покинул через три года.

Бизнесмена обвиняли в неуплате налогов с оборота облигаций его фирмы Agrofert и незаконном получении субсидий от Евросоюза в размере 2 млн евро.

Сам предприниматель отрицал свою вину, но покинул должность после того, как против него начали расследование.

Фото на главной: Издание «Рейтерс»