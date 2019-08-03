Генпрокуратура высказалась на счет отказа бывшего президента Алмазбека Атамбаева идти на допрос в МВД. Ведомство упомянуло, что Атамбаев вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

«С момента вызова на допрос лицо начинает нести обязанности свидетеля и наделяется соответствующими правами. Одной из обязанностей свидетеля является явка по вызову следователя, [он должен] правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы», — сообщает ведомство.

По мнению Генпрокуратуры, показания Атамбаева необходимы, и он незаконно игнорирует повестки. В то же время досудебное производство соответствует законам Кыргызстана и его Конституции.

МВД уже трижды вызывало Атамбаева на допросы, однако он проигнорировал эти вызовы. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев считает допрос Атамбаева незаконным.

МВД утверждает, что Сергей Слесарев не имеет права участвовать в качестве защитника в этом деле, потому что еще не представил доверенность представителя или ордер поручения адвоката.

Приближенные Атамбаева говорили, что бывший глава государства мог бы ответить на допрос письменно. МВД же потребовало Атамбаева явиться на допрос — отвечать письменно на вопросы следствия неприемлемо из-за тайны следствия.

Освобождение Батукаева

Генпрокуратура сообщила, что Атамбаев проходит свидетелем по делу об освобождении кримавторитета Батукаева.

В начале августа под домашний арест посадили бывшего главу МВД Зарылбека Рысалиева — ранее сообщалось, что он тоже проходил по делу свидетелем. К слову, он одним из самых первых предложил допросить по этому делу Алмазбека Атамбаева. Также Рысалиев утверждал, что Азиз Батукаев лично сообщил ему имена тех, кто поспособствовал его освобождению.

По этому делу были задержаны множество чиновников и врачей. Одним из задержанных стал бывший вице-премьер Шамиль Атаханов — он заявил, что поручение освободить Батукаева дал Алмазбек Атамбаев в бытность президентом Кыргызстана.

Кроме того, бывший омбудсмен Турсунбек Акун прямо обвинил Атамбаева в причастности к освобождению криминального авторитета. Об этом также сказали бывший премьер-министр Феликс Кулов и осужденный депутат Омурбек Текебаев.

Сторонники Атамбаева считают, что дело об освобождении Батукаева возобновили именно ради гонений Атамбаева. Парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента — следовательно, его могут призвать к уголовной ответственности. И возобновление дела, и лишение неприкосновенности произошли на фоне конфликта между действующим президентом Жээнбековым и его предшественником Атамбаевым.