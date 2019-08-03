Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку кыргызских мигрантов.

По словам Жээнбекова, кыргызстанцам при личной поддержке российского президента были предоставлены миграционные послабления и возможность выйти «черного списка», также им разрешили работать в России с кыргызскими правами.

Миграционной амнистией воспользовались более 100 000 кыргызстанцев, а как минимум 5 500 вышли из «черного списка». Власти России объявили миграционную амнистию 22 марта, она продлилась до 22 апреля.

Кыргызстан получает больше денег от мигрантов, чем от экспорта и иностранных инвестиций — за последние десять лет трудовые мигранты перечислили в Кыргызстан свыше 19 млрд долларов. За этот же период времени страна заработала на экспорте товаров 18 млрд долларов.

Наша страна лидировала по доле денежных переводов мигрантов в ВВП по итогам 2017 и 2018 годов. Мигранты помогают экономике страны, но вынуждены оставлять семьи в Кыргызстане — в том числе своих детей. Дети часто подвергаются насилию со стороны родственников — из-за увеличения насилия Минтруда создало электронную базу данных детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

По информации Минсоцразвития, у 72 000 кыргызстанцских детей оба родителя уехали работать в другие страны. ЮНИСЕФ насчитывает 199 000 таких детей. Еще больше семей, в которых на заработки уехал один из родителей — их насчитывается около 299 000.

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