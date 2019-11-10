Фото: Рада Валентина кызы

«В маршрутках невозможно ездить из-за духоты, а троллейбусы и автобусы утром все забитые. Плюс из-за пробок я всегда опаздывала на работу», — говорит бишкекчанка Жылдызай.

Она уже более полугода передвигается на самокате по Бишкеку. Жылдызай считает одним из самых больших плюсов самоката — свободное передвижение по городу вне зависимости от событий в столице.

Жылдызай на самокате / Фото: Наргизы Ташиевой

У Жылдызай классический самокат, для передвижения на котором нужно отталкиваться ногами. Она старается передвигаться в основном по тротуарам, которые также предназначены и для пешеходов.

Скейтер Чынгыз тоже иногда передвигается по столичным тротуарам на своем скейтборде.

«Я катался по городу и доехал с Кок-Жара до магистрали за 15 минут, хотя на маршрутке это заняло бы минут 30», — говорит скейтбордист.

Чынгыз катается «на филармонии» / Фото: Борис Кинозёров

Скейтеры редко катаются по автомобильным дорогам, потому что это опасно. Иногда они выезжают на дороги ночью для экстрима.

«Мы машинам не мешаем, пока машин нет, мы едем. Мы сами боимся, когда машины появляются, мы подъезжаем ближе к обочине», — признается Чынгыз.

Каков Бишкек для самоката и скейта?

По мнению Жылдызай, самая главная проблема для передвижения на самокате по городу — плохие тротуары. Когда тротуары сильно разбиты девушке приходится нести самокат в руках.

«Когда я начала ездить на самокате я поняла, насколько у нас плохие тротуары. Например, на Советской между улицами Дружбы и Горького ужасный тротуар. Такое ощущение, что его делали люди, у которых нет детей. Потому что там невозможно спуститься. Я беру самокат в руки и спускаюсь. Не представляю, как родители с колясками там проходят», — говорит Жылдызай.

Тротуар возле цума / Фото: Рада Валентина кызы

Чынгыз и его друзья чаще всего катаются на скейтбордах у филармонии. Для постоянного передвижения по городу на скейте в столице не созданы условия.

«Когда надоедает кататься на филармонии, мы едем на площадь по тротуарам улицы Киевской. Эта улица местами новая и асфальтированная. Дальше мы несем борды в руках и идем до Славянского университета, там ровная бетонная плоскость и на ней мы и катаемся», — рассказывает скейтбордист.

Скейтеры, горожане на самокатах и велосипедисты чаще всего страдают от разбитых тротуаров. Также затрудняет передвижение по тротуаром отсуствие единых требований к их созданию.

«Классно было бы, если бы внедрили единый стандарт для тротуаров, независимо от того, это частная собственность или муниципальная. Частники обычно делают тротуары под себя и свой интерьер магазина — у всех разная объемность, что неудобно для самокатов», — рассказывает Жылдызай.

Чынгыз считает, что самая большая проблема для скейтбордистов — это отсутствие хорошего асфальта в городе.

«Пешеходные улицы сделаны из брусчатки, которая не подходит для езды на скейтборде. Ты едешь и грохот от колес. [Из-за брусчатки] убиваются колеса и подшипники, ноги отекают», — рассказывает скейтбордист.

Несмотря на то, что в городе появилось несколько велодорожек, часть из них не функционирует. К примеру, велодорожка по улице Токтогула используется в качестве парковки.

Велополоса на улице Токтогула занята автомобилями / Фото: Алексей Журавлев

Большое количество трудностей не останавливает Жылдызай и Чынгыза и они продолжают использовать самокат и скейт для передвижения. И они такие не одни.

К примеру, горожане, передвигающиеся на самокатах, создали свое сообщество Electroclub, куда вошли уже более 100 человек.

«В начале цель группы была — найти единомышленников. Теперь мы хотим показать народу, что есть альтернатива автомобилю, который не экологически чистый. Соответственно в городе будет меньше пробок и загрязнения воздуха», — говорит участник группы Денис Тонких.

Бишкекское сообщество самокатчиков / Фото: Electroclub

Он надеется, что с увеличением велосипедистов и людей, которые передвигаются на самокатах, власти построят больше парков и велодорожек в городе.

Что обещают власти Бишкека?

Ремонт тротуаров

Устав от разбитых тротуаров, Жылдызай написала письмо в мэрию Бишкека и попросила их отремонтировать.

Глава «Бишкекасфальтсервиса» Айдар Апсеметов сообщил Peshcom, что сейчас разрабатывается программа по ремонту тротуаров столицы на 2020-2023 годы.

«Сейчас она на начальной стадии. [Вице-мэр Мирлан] Амантуров только дал поручения всем районным администрациям, чтобы они составили перечень — с каждого района по 10 км тротуаров и 10 км дорог, которым требуется капитальный ремонт», — сказал Апсеметов.

Он добавил, что пока неизвестно из чего будут строить тротуары — из брусчатки или асфальта, а единого стандарта для их строительства нет.

«Частники ставят брусчатку, если им финансы позволяют. Асфальт дешевле, но в принципе, большой разницы нет. А так самый быстрый и удобный — это асфальт», — сказал глава «Бишкекасфальтсервиса».

Его заместитель Адилет Эсентуров сообщил, что в этом году их ведомство отремонтировало ряд аварийных тротуаров в городе, но не уточнил их точное количество.

Строительство велодорожек

Жылдызай также предлагает очистить уже существующие велодорожки от машин, чтобы по ним могли передвигаться самокатчики и скейтбордисты. Она считает, что нужно сделать велодорожки на основных дорогах Бишкека.

В Муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» говорят, что в сентябре начали строить кольцевую велодорожку в южной части Бишкека — ее длина будет 8,5 км.

Также власти планируют построить велодорожку длиной в 6,6 км, которая пройдет по проспекту Айтматова (бывший проспект Мира) и по улице Байтик Баатыра (бывшая Советская).

Скриншот видео / Источник: страница мэрии в facebook

Скейтпарк

Чынгыз считает, что в столице не хватает скейтпарка. В районе дворца спорта есть самодельный скейтпарк, но скейтер считает его небезопасным. «Там ужасное покрытие, большие трещины и можно убиться», — говорит он.

Самодельный скейтпарк в Бишкеке/ Фото: Рада Валентина кызы

Скейтер рассказал, что он и его друзья сами заказали трамплин и два рейла для своих трюков. Скейтеры хранят их в районе филармонии на частной территории. Им приходится вытаскивать их каждый раз, чтобы делать трюки.

Рейл для трюков / Фото: Рада Валентина кызы

В мэрии обещают построить скейтпарк к 2020 году — в ноябре этого года планируется строительство парка для активного отдыха, где среди спортивных площадок и установят скейтпарк. Власти Бишкека оценили его строительство в 58.5 млн сомов.

Электросамокаты и скейтпарки за границей

Благодаря своей экологичности и решения проблем с пробками электросамокаты стали популярны в крупных городах мира. По данным издания Euronews, в Париже насчитывается около 20 тысяч электросамокатов.

Также в некоторых городах действуют сервисы проката самокатов. В Москве уже работают десятки пунктов с прокатом электросамокатов, которые можно арендовать на полный день или на пару часов.

Прокат самокатов в Москве / Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

В Европе самокаты стали настолько распространенным транспортом, что их начали регулировать. Например, в Германии можно ездить на электросамокатах только по велодорожкам, а где их нет — по проезжей части.

Во Франции готовят общенациональный закон для регулирования самокатов. Пока парижанам запретили кататься в парках и садах города.

Скейтпарки есть не только в крупных городах мира, но еще в постсоветских городах. В Алматы открыли скейтпарк в 2015 году, а в Ташкенте в 2012 году.

Скейтпарк в Одессе / Фото: reporter.com.ua

Редакторки: Рада Валентина кызы, Анна Капушенко

Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom