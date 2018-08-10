Пострадавшие солдаты были призваны на службу весной 2018 года. Их направили на полигон «Ала-Тоо», который находится под Бишкеком.

Как рассказал «Азаттыку» один из пострадавших, его и еще пятерых сослуживцев заставляли в мае собирать металлолом, копать арыки и строить бани.

«Многих ребят били, меня не трогали. Я видел эти избиения, и если честно, мне это надоело. Постоянно оскорбляли», — сказал он.

По его словам, в детстве он страдал от приступов эпилепсии — очередной сильный приступ случился у него после того, как командиры решили проверить физическую подготовку солдат и заставили их бегать, стреляя им под ноги. После этого он попал на лечение в Республиканский центр психического здоровья.

Родственники других солдат рассказали, что уже обращались в Военную прокуратуру, но даже спустя два месяца следствия никаких результатов не было — офицеры продолжали работать на своих должностях.