Родители солдат из военной части на окраине Бишкека заявили, что их детей заставляют выполнять неуставную работу, а за отказы избивают и издеваются над ними. В Генеральном штабе подтвердили факты избиения солдат.
Коротко:
• Шестеро солдат военной части №73809 в селе Кой-Таш близ Бишкека пожаловались на издевательства со стороны командиров и на то, что их заставляли копать арыки, строить бани и ремонтировать машины.
• Правозащитники заявили, что некоторые военнослужащие под давлением забрали свои жалобы на насилие.
• Командир войсковой части освобожден от своей должности, еще трое офицеров отстранены.
Заставляли копать арыки и строить бани
Пострадавшие солдаты были призваны на службу весной 2018 года. Их направили на полигон «Ала-Тоо», который находится под Бишкеком.
Как рассказал «Азаттыку» один из пострадавших, его и еще пятерых сослуживцев заставляли в мае собирать металлолом, копать арыки и строить бани.
«Многих ребят били, меня не трогали. Я видел эти избиения, и если честно, мне это надоело. Постоянно оскорбляли», — сказал он.
По его словам, в детстве он страдал от приступов эпилепсии — очередной сильный приступ случился у него после того, как командиры решили проверить физическую подготовку солдат и заставили их бегать, стреляя им под ноги. После этого он попал на лечение в Республиканский центр психического здоровья.
Родственники других солдат рассказали, что уже обращались в Военную прокуратуру, но даже спустя два месяца следствия никаких результатов не было — офицеры продолжали работать на своих должностях.
Правозащитники бьют тревогу
После безуспешных попыток родственники пострадавших обратились к правозащитникам, которые навестили их в военной части.
Правозащитница Азиза Абдирасулова заявила, что среди солдат были парни с юридическим образованием, которые знали, что они должны были делать, а что нет.
«И когда они стали говорить командирам, что “мы не обязаны выполнять эту работу, чинить ваши машины” и так далее, на них стали еще больше оказывать давление», — рассказала она.
Правозащитница навестила одного из пострадавших солдат в больнице и заметила, что он находится в стрессовом состоянии.
«Еще 7 июня родственники обратились в военную прокуратуру. Сейчас мы ждем решения, за два месяца можно было и расследование закончить, и предъявить обвинения», — сказала Абдирасулова.
Адвокат Динара Медетова, которая защищает интересы солдат, заявила, что трое из шестерых солдат отозвали свои заявления из-за давления — в своих обращениях они указали конкретные имена командиров, которые над ними издевались.
«Руководству этой части создали все условия, чтобы оказывать давление на этих ребят, и это продолжается на протяжении двух месяцев. Я расцениваю это как халатность и злоупотребление должностным положением представителей правоохранительных органов и военной прокуратуры», — сказала Медетова.
Генштаб: Дела против командиров уже возбуждены
Начальник Управления правового обеспечения и противодействия коррупции Генерального штаба Темирбек Козуев подтвердил, что солдат избивали и заставляли выполнять работу вне устава.
Однако он опроверг то, что солдатам стреляли под ноги во время бега.
В пресс-центре Генерального штаба Кыргызстана сообщили журналисту «Клоопа», что командира части Болота Кочконова отстранили от службы.
«В отношении прапорщика Жапарова, старшины Орозбаева и старшины-лейтенанта Казыбек уулу возведены уголовные дела и на данные момент они находятся под следствием», — заявили в Генштабе.
Соавторы: Нурайым Омурбекова, Сабрина Алиева