На центральных улицах Еревана много туристов. Официанты зазывают на обед, а прохожие охотно помогают заблудившимся иностранцам найти дорогу. Главная площадь города пуста из-за жары и на ней виднеются только машины с рекламой туров по достопримечательностям.

В магазинах и на рынках можно найти много футболок и бейсболок с надписью на армянском «Будь смелее» — девизом прошедших в апреле протестов. На некоторых из них изображен лидер революции — новый премьер-министр страны Никол Пашинян. Но в остальном, ничто не указывает на то, что несколько месяцев назад в Армении прошли самые масштабные протесты в истории страны, которые привели к смене правительства. В СМИ эти протесты назвали «Бархатной революцией», армяне же зовут ее «Революцией любви».

Отец троих детей Эдвард Арутюнян был одним из десятков тысяч вышедших на протесты. Сперва он не верил в революцию и не обращал внимание на протестующих. Но в один день все поменялось — во время митинга подростки остановили его машину и попросили помочь перекрыть дорогу. Такая просьба от юных протестующих настолько растрогала Эдварда, что он согласился и поверил, что в стране можно что-то изменить.

«Я начал плакать, честно. Помог детям перекрыть улицу, попросил прощения, что оставляю их, и поехал в центр делать свою революцию. С этого момента я был там с утра до вечера», — рассказывает он.

До смены власти Эдвард, как и многие жители Еревана, постоянно думал о том, чтобы уехать из Армении.

«Сейчас я уже начал любить свою страну, хочу жить в ней, растить здесь детей. Я согласен даже работать в такси, но видеть, как люди улыбаются и смеются. Не то, что раньше было — у всех в глазах только мрак и страдание, — говорит он. — Ситуация сейчас очень классная. Такое ощущение, что Армения заново родилась».