Лето еще не закончилось, а на Иссык-Куле уже утонуло больше двадцати человек. Одна из главных причин — утопающих попросту некому было спасать. Журналисты «Клоопа» проехали по северному берегу озера, чтобы узнать, во всех ли пансионатах есть спасатели и почему их отсутствие не беспокоит отдыхающих.
Коротко
- За неполных три месяца лета на Иссык-Куле утонуло больше двух десятков человек. Активно об этом заговорили после гибели журналиста «Азаттыка» Улана Эгизбаева. По требованиям МЧС, на каждом пляже должно работать как минимум два спасателя, обеспеченные всем необходимым оборудованием.
- Журналисты Kloop.kg посетили девять пансионатов и один городской пляж на северном берегу Иссык-Куля и выяснили, что спасатели с необходимым оборудованием есть только в пансионатах, где номер стоит минимум 3000 сомов за сутки.
- В пансионатах дешевле у спасателей либо не хватало необходимого инвентаря, либо их не оказывалось на рабочем месте. Но наличие спасателей на пляже не особо волнует опрошенных журналистами отдыхающих.
Подробно
За неполные три месяца летнего сезона 2018 года на Иссык-Куле утонуло больше 20 человек. Основные причины гибели отдыхающих: они купались в нетрезвом состоянии или их попросту некому было спасти.
Центр подготовки водолазов при МЧС Кыргызстана — единственный орган, который выпускает квалифицированных спасателей и обучает оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.
Начальник школы водолазов Айдар Каптагаев рассказывает, что центр работает с 2011 года и ежегодно выпускает 120 спасателей для Иссык-Кульской области.
«У спасателя по требованию должна быть определенная форма: футболка оранжевого цвета с надписью “спасатель”, кепка оранжевого или красного цвета, он должен отличаться от отдыхающих, в руке должен быть рупор, чтобы информировать людей [об опасностях]», — говорит Каптагаев.
По его словам, обучение спасателей длится семь дней и стоит 3400 сомов. После окончания курсов центр выдает учащимся сертификаты спасателя на воде. Ежегодно спасатели должны подтверждать свою квалификацию и сдавать экзамены.
Каптагаев говорит, что для спасения тонущих недостаточно просто хорошо плавать.
«Очень сложно заметить, тонет человек или нет. Когда человек тонет, он борется за глоток свежего воздуха — он не может крикнуть, он только машет руками, болтается. Многие могут подумать, что он просто играет», — объясняет он.
По его словам, каждый год в мае центр высылает рекомендации пансионатам, чтобы они отправили на обучение своих спасателей. Но, по его словам, заведения начинают реагировать на них только к середине июня — в начале летнего сезона.
«Это безответственность директоров пансионатов и в первую очередь администрации учреждений. Есть добросовестные люди, которые после того, как мы отдаем рекомендательные письма, сразу реагируют, но это определенно очень малый процент», — сетует начальник школы.
По его словам, спасателей на Иссык-Куле не хватает — в первую очередь из-за того, что, рискуя своими жизнями, они получают 5-8 тысяч сомов в месяц. Каптагаев считает, что пансионаты просто экономят на спасателях.
«Не знаю, это по карману что ли бьет их? С этого года мы начали настаивать, чтобы в каждом пансионате было минимально два человека [спасателей]», — говорит он.
Кроме того, спасатели, кроме формы, должны иметь целый набор оборудования и инструментов: шлюпку, спасательный трос и круг, аптечку, бинокль, рупор, свисток, ласты и багор. Весь этот комплект стоит от 10 до 20 тысяч сомов.
Дороже номер — больше шансов на спасение
Изначально за безопасность пляжей отвечают местные власти, но они сдают их частным лицам. На время аренды ответственными за безопасность становятся арендаторы, которые должны найти спасателей, оплатить им обучение, купить необходимый инвентарь, построить спасательные вышки на пляже.
Журналисты «Клоопа» посетили девять пансионатов на северном берегу Иссык-Куля, которые находятся в 100-200 метрах от пляжа, чтобы проверить, есть ли в них квалифицированные спасатели и необходимое оборудование.
Выяснилось, что это напрямую зависит от стоимости отдыха — в дорогих пансионатах требования к безопасности соблюдаются. В трех из девяти пансионатов, в которых мы побывали, стоимость суток аренды номера превышает 3000 сомов — это KARVEN four seasons, «Радуга», «Три короны». В каждом из них работают от трех до пяти спасателей, у них есть необходимое оборудование, а пляж оборудован вышками.
«Рабочий день начинается с того, что приходим, проверяем берег, подготавливаем береговые линии, буйки, смотрим, чтобы не было посторонних вещей. У нас есть для детей детская огороженная зона», — говорит спасатель KARVEN Тарас Кацубо.
Пансионаты «Ала-Тоо», «Толкун» и «Голубой Иссык-Куль» входят в категорию более доступных по ценам для отдыхающих — в них можно попасть по путевкам, а стоимость самого дешевого номера варьируется от 1000 до 3000 сомов. Спасатели в них тоже есть, но они не одеты в специальную форму. Кроме того, у них нет всего инвентаря, который требуют правила МЧС.
«Формы — да, надо признать, у нас действительно нет. Но стараемся каждый год пополнять [требуемый инвентарь], обращаемся в администрацию, пишем, чего не хватает. Вот в этом году нам купили лодку», — говорит спасатель пансионата «Ала-Тоо» Тынчтыкбек Дуйшеналиев.
Его коллега Жумакмат Айтманбетов работает спасателем в санатории «Голубой Иссык-Куль». В разговоре с журналистами он сказал, что на пляже работают два штатных спасателя и медсестра, а местные жители, которые сдают в аренду лодки, катера и катамараны, помогают им «приглядывать за отдыхающими».
По соседству с «Голубым Иссык-Кулем» находится городской пляж Чолпон-Аты. Там работают трое спасателей, которые, как оказалось, вместе с этим сдают катамараны и лодки. У них не оказалось полного инвентаря, а сами спасатели не были одеты в спецформу.
Когда спасателей не найти
Руководство пансионата «Бостери» (раньше он назывался «Золотые пески») утверждает, что в нем работают двое спасателей, но журналисты «Клоопа» так и не смогли найти их на территории пляжа, побывав там несколько раз в течение двух дней в разное время суток.
Их не удалось найти и через местных жителей, которые сдают в аренду катамараны и лодки. В интервью они сообщили, что они ни разу не видели спасателей пансионата «Бостери». Директор пансионата и его заместитель отказались показывать, где именно находятся их спасатели.
«Бостери» рассчитан на 910 человек, но каждый день на его пляж приходит намного больше людей — там много развлекательных аттракционов. Вход на пляж стоит 20 сомов.
Рядом с этим пансионатом расположен центр отдыха «Бор-бор» — на его пляже тоже нет спасателей и спасательных вышек.
Руководитель «Бор-бора» Алмаз Асанов в телефонном разговоре с журналистами «Клоопа» сказал, что администрация не отвечает за прилегающий пляж, потому что он отдан в аренду другим людям, и посоветовал обратиться в сельскую управу села Бостери. Однако там посоветовали поговорить с Асановым. Во второй раз администратор «Бор-бора» говорить отказался, сославшись на занятость.
«Бор-бор», как и пансионат «Бостери», считается популярной зоной отдыха — на его территории находится единственное в Бостери колесо обозрения и американские горки. Цена самого дешевого номера в обоих пансионатах не превышает 1500 сомов в сутки.
Среди опрошенных журналистами «Клоопа» отдыхающих наличие спасателей не было критерием выбора места отдыха. Более важными оказались цена, условия проживания, наличие развлечений и чистота пансионата и пляжной зоны.
«Я на наличие спасателей не смотрю, я за своих детей сам отвечаю, — говорит отдыхающий Марлен Асанов. — Сам же стараюсь далеко не уплывать, потому что не всегда спасатели могут быть рядом».
Над материалом работали: Айгерим Казыбаева, Айкан Суранаева, Жанна Суйунбекова, Эмиль Султаналиев, Эржан Бейшеналиев