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За неполные три месяца летнего сезона 2018 года на Иссык-Куле утонуло больше 20 человек. Основные причины гибели отдыхающих: они купались в нетрезвом состоянии или их попросту некому было спасти.

Центр подготовки водолазов при МЧС Кыргызстана — единственный орган, который выпускает квалифицированных спасателей и обучает оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.

Начальник школы водолазов Айдар Каптагаев рассказывает, что центр работает с 2011 года и ежегодно выпускает 120 спасателей для Иссык-Кульской области.

«У спасателя по требованию должна быть определенная форма: футболка оранжевого цвета с надписью “спасатель”, кепка оранжевого или красного цвета, он должен отличаться от отдыхающих, в руке должен быть рупор, чтобы информировать людей [об опасностях]», — говорит Каптагаев.

По его словам, обучение спасателей длится семь дней и стоит 3400 сомов. После окончания курсов центр выдает учащимся сертификаты спасателя на воде. Ежегодно спасатели должны подтверждать свою квалификацию и сдавать экзамены.

На каждом пляже должны быть вышки для спасателей. Но даже там, где они есть, они не всегда используются по назначению. Фото: Айгерим Казыбаева / Kloop.kg

Каптагаев говорит, что для спасения тонущих недостаточно просто хорошо плавать.

«Очень сложно заметить, тонет человек или нет. Когда человек тонет, он борется за глоток свежего воздуха — он не может крикнуть, он только машет руками, болтается. Многие могут подумать, что он просто играет», — объясняет он.

По его словам, каждый год в мае центр высылает рекомендации пансионатам, чтобы они отправили на обучение своих спасателей. Но, по его словам, заведения начинают реагировать на них только к середине июня — в начале летнего сезона.

«Это безответственность директоров пансионатов и в первую очередь администрации учреждений. Есть добросовестные люди, которые после того, как мы отдаем рекомендательные письма, сразу реагируют, но это определенно очень малый процент», — сетует начальник школы.

По его словам, спасателей на Иссык-Куле не хватает — в первую очередь из-за того, что, рискуя своими жизнями, они получают 5-8 тысяч сомов в месяц. Каптагаев считает, что пансионаты просто экономят на спасателях.

«Не знаю, это по карману что ли бьет их? С этого года мы начали настаивать, чтобы в каждом пансионате было минимально два человека [спасателей]», — говорит он.

Кроме того, спасатели, кроме формы, должны иметь целый набор оборудования и инструментов: шлюпку, спасательный трос и круг, аптечку, бинокль, рупор, свисток, ласты и багор. Весь этот комплект стоит от 10 до 20 тысяч сомов.