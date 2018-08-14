«Псина лает, караван идет» — мэр Балыкчы в соцсетях объяснил, почему вырубают деревья. Мэрия заявила, что его «взломали третьи лица»

Мэр Балыкчы Алмаз Мамбетов оставил под постом правозащитницы Динары Ошурахуновой в фэйсбуке комментарий «псина лает, караван идет». Таким образом он отреагировал на возмущение вырубкой деревьев в городе.
«Алмаз Мамбетов решил стереть с лица Балыкчы все деревья, так с трудом растущие в каменном городе? Улица “40 лет Киргизии” расширяется за счет деревьев, за которыми ухаживали школьники во время субботников», — написала Ошурахунова.
После реакции Мамбетова правозащитница спросила, является ли комментарий «псина лает, караван идет» официальным ответом мэра — на это он ответил положительно.
Через несколько часов комментарии Мамбетова исчезли из поста Ошурахуновой, а позже мэрия Балыкчы заявила, что аккаунт мэра в фэйсбуке «взломали третьи лица».
«Все сообщения и комментарии, касающиеся вырубки деревьев, являются фейковыми! Убедительно просим вас не поддаваться провокациям заинтересованных третьих лиц!» — написала мэрия.
Пресс-секретарь мэрии Миргуль Жансеркеева сообщила журналистке Kloop.kg, что она сообщила мэру о комментариях с его аккаунта сразу же как прочла их под постом правозащитницы.
«Мэр мне сказал, что он этого не писал. По его словам, его страница была взломана […] Он сейчас в отпуске. Как только мэр выйдет из отпуска, мы поговорим насчет [извинений]», — сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что не знает, кто удалил комментарии Мамбетова под постом Ошурахуновой, и вернул ли мэр доступ к своему аккаунту.
Сама Динара Ошурахунова сказала, что не собирается судиться с Мамбетовым. «Если Мамбетова не взламывали, то пусть этим займутся те, кто его [на место мэра] поставил», — сообщила она.
Это не первый скандал с участием Алмаза Мамбетова. В прошлом году в соцсетях обнародовали его разговор с бывшим мэром Балыкчы Сатыбеком Шамшудиновым.
Во время диалога Мамбетов неоднократно угрожал Шамшудинову «выебать его» из-за того, что тот потребовал, чтобы мэр отчитался перед горкенешем. Инцидент закончился тем, что Мамбетова оштрафовали на 2000 сомов.
Соавтор: Айсымбат Токоева
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