«Псина лает, караван идет» — мэр Балыкчы в соцсетях объяснил, почему вырубают деревья. Мэрия заявила, что его «взломали третьи лица»

Через несколько часов комментарии Мамбетова исчезли из поста Ошурахуновой, а позже мэрия Балыкчы заявила, что аккаунт мэра в фэйсбуке «взломали третьи лица».

«Все сообщения и комментарии, касающиеся вырубки деревьев, являются фейковыми! Убедительно просим вас не поддаваться провокациям заинтересованных третьих лиц!» — написала мэрия.

Пресс-секретарь мэрии Миргуль Жансеркеева сообщила журналистке Kloop.kg, что она сообщила мэру о комментариях с его аккаунта сразу же как прочла их под постом правозащитницы.

«Мэр мне сказал, что он этого не писал. По его словам, его страница была взломана […] Он сейчас в отпуске. Как только мэр выйдет из отпуска, мы поговорим насчет [извинений]», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что не знает, кто удалил комментарии Мамбетова под постом Ошурахуновой, и вернул ли мэр доступ к своему аккаунту.

Сама Динара Ошурахунова сказала, что не собирается судиться с Мамбетовым. «Если Мамбетова не взламывали, то пусть этим займутся те, кто его [на место мэра] поставил», — сообщила она.

Это не первый скандал с участием Алмаза Мамбетова. В прошлом году в соцсетях обнародовали его разговор с бывшим мэром Балыкчы Сатыбеком Шамшудиновым.

Во время диалога Мамбетов неоднократно угрожал Шамшудинову «выебать его» из-за того, что тот потребовал, чтобы мэр отчитался перед горкенешем. Инцидент закончился тем, что Мамбетова оштрафовали на 2000 сомов.

Соавтор: Айсымбат Токоева

По теме: