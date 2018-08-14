Эркинбек Исаков ушел с должности вице-мэра Бишкека

В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили, что Исаков написал заявление об уходе по собственному желанию 14 августа. Пока неизвестно, где чиновник будет работать дальше — на звонок журналиста «Клоопа» он не ответил. На должность Исакова назначили директора «Тазалыка» Рысбека Сарпашева.

Отставка Исакова произошла на фоне смены мэра Бишкека — 8 августа мэром города был избран Азиз Суракматов, а 14 августа его утвердили в этой должности. Суракматов был единственным кандидатом на пост мэра. Его предшественника Албека Ибраимова задержали по подозрению в коррупции 19 июля.

В июле журналисты «Клоопа» опубликовали материал о том, что Исаков скопировал свою диссертацию (за которую получил ученую степень кандидата экономических наук) с работы экс-главы Дагестана Магомедсалама Магомедова и преподавательницы Самарского государственного технического университета Марины Гараниной.

В работе, которую Исаков защитил еще в 2010 году, плагиат обнаружен на 140 страницах из 181. После выхода материала «Клоопа» чиновник объявил, что подал заявление в Высшую аттестационную комиссию с просьбой лишить его ученой степени.