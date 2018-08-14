Уже больше четырех лет жители села Учкун в Нарынской области Кыргызстана пользуются твиттером. Они подписаны на один из аккаунтов через смс-рассылку и используют его как доску объявлений.

Оригинал этого видео на своей фейсбук-странице опубликовал проект «Настоящее Время. Азия». Его соавтор — Азат Рузиев, выпускник школы журналистики «Клоопа»

Чаще всего жители Учкуна с помощью своего твиттер-аккаунта @uchkunmedia решают бытовые вопросы — продают скот и продукты, ищут транспорт и попутчиков. Твиттер выручает сельчан и в беде — через него они нередко находили потерянный скот.

Волонтеры местного мультимедийного общинного центра, которые и подключили жителей Учкуна к твиттеру, говорят, что сначала сельчане относились к новшеству с недоверием и предпочитали просто расклеивать бумажные объявления. Но, когда эффективность смс-рассылки стала очевидной, она стала пользоваться популярностью.

Сейчас к ней подключено около 1500 человек.

Общинные мультимедийные центры стали открываться в селах Кыргызстана в 2013 году — сейчас их более 20. Их создавали в рамках проекта Европейского союза и ООН при поддержке ЮНЕСКО и общественного фонда Kloop Media.