Ради эксперимента мы пошли устраиваться на работу в один из бишкекских ресторанов, который набирал официанток с ростом не ниже 175 см — по этому критерию мы не подходили, но для убедительности придумали легенду, что обладаем большим опытом в сфере обслуживания и работали в России.

После звонка с потенциальным работодателем мы пришли на собеседование в ресторан, который поражает своей роскошью: мерцающие хрустальные люстры, многоуровневый фонтан на летней площадке, сверкающий от чистоты пол, высокие книжные стеллажи.

Нас встретила администратор — высокая девушка в строгом костюме и с аккуратной укладкой. Она пригласила нас следовать за ней после того, как мы сказали, что пришли на собеседование.

Мы пришли к другой женщине в деловом костюме, которая, окинув нас взглядом, сказала, что в ресторан уже набрали полный состав и официантки им больше не требуются. Мы поинтересовались, почему в таком случае нас пригласили на собеседование, если сотрудниц уже набрали.

Женщина объяснила, что ей надо было посмотреть на нас, а по телефону не узнать про рост и внешность.

«Мелкие ребята здесь не могут работать. Соответствовать нужно. У нашей компании требования очень высокие», — объяснила она.

Женщина добавила, что администрация требует от девушек выходить на смену с макияжем, чтобы поддерживать высокий статус заведения.

Управляющая попросила не обижаться и не отчаиваться — она перечислила список заведений, в которых, по её мнению, будет больше шансов получить работу с нашими ростом и внешностью.

«Есть “Мамина дача”. Вот по внешности вы очень туда подходите. Ну вот… там как будто на даче. Опыт у вас есть, я вижу. Рекомендую обратиться», — посоветовала она.