«Девушка модельной внешности на ресепшн», «парень-программист», «сотрудник в офис до 35 лет» — подобные ограничения можно часто встретить на сайтах по поиску работы в Кыргызстане.
Журналисты «Клоопа» выяснили на своём опыте, каково это — получать отказ из-за того, что пол, внешность или возраст кандидата не соответствуют требованиям работодателя.
«Мелкие здесь не могут работать»
Ради эксперимента мы пошли устраиваться на работу в один из бишкекских ресторанов, который набирал официанток с ростом не ниже 175 см — по этому критерию мы не подходили, но для убедительности придумали легенду, что обладаем большим опытом в сфере обслуживания и работали в России.
После звонка с потенциальным работодателем мы пришли на собеседование в ресторан, который поражает своей роскошью: мерцающие хрустальные люстры, многоуровневый фонтан на летней площадке, сверкающий от чистоты пол, высокие книжные стеллажи.
Нас встретила администратор — высокая девушка в строгом костюме и с аккуратной укладкой. Она пригласила нас следовать за ней после того, как мы сказали, что пришли на собеседование.
Мы пришли к другой женщине в деловом костюме, которая, окинув нас взглядом, сказала, что в ресторан уже набрали полный состав и официантки им больше не требуются. Мы поинтересовались, почему в таком случае нас пригласили на собеседование, если сотрудниц уже набрали.
Женщина объяснила, что ей надо было посмотреть на нас, а по телефону не узнать про рост и внешность.
«Мелкие ребята здесь не могут работать. Соответствовать нужно. У нашей компании требования очень высокие», — объяснила она.
Женщина добавила, что администрация требует от девушек выходить на смену с макияжем, чтобы поддерживать высокий статус заведения.
Управляющая попросила не обижаться и не отчаиваться — она перечислила список заведений, в которых, по её мнению, будет больше шансов получить работу с нашими ростом и внешностью.
«Есть “Мамина дача”. Вот по внешности вы очень туда подходите. Ну вот… там как будто на даче. Опыт у вас есть, я вижу. Рекомендую обратиться», — посоветовала она.
«Чтобы смотреть приятно было»
Чаще всего на сайтах объявлений можно найти предложения работы с указанием пола кандидатов — например, в одной строительной компании считают, что помощником юриста может работать только девушка.
«Нам нужна была офис-менеджер плюс помощник юриста. И я не думаю, что мальчики нам подошли бы в плане таскать чай»,— объяснили в отделе кадров компании.
Редакция попросила сотрудницу «Клоопа» Алину Анисимову, которая ведет курсы программирования и готовит девочек к строительству первого в Кыргызстане спутника, попробовать устроиться в организацию, которая искала в свою команду программиста-стажера мужского пола.
В отделе кадров Алине объяснили, что не хотели бы нанимать на позицию программиста девушек, потому что они опасаются, что девушки ставят в приоритет личную жизнь.
«Девушки выйдут замуж и уйдут. Просто мы долгосрочно хотим. Мы будем вкладывать, обучать его [сотрудника]. Нужен человек, который бы потом на нас работал», — ответили в компании.
Некоторые работодатели объясняют дискриминационные критерии отбора «спецификой работы». Например, в торговой компании, которая ищет логиста-диспетчера мужского пола, считают, что сотрудники не будут серьезно воспринимать сотрудницу-женщину.
«Женщина абсолютно не подходит. Потому что в подчинении одни мужчины там. И нужен именно мужской голос. Просто у нас специфика работы такая», — объяснили в компании.
На сайтах можно встретить объявления с дискриминацией сразу по нескольким признакам. Например, иностранная компания искала на позицию ассистента проекта незамужнюю женщину без детей.
«Я больше ищу себе секретаря. Мне нужно, чтобы человек сопровождал меня в деловых поездках, а если у женщины семья, дети, то ей делать это будет трудно. Именно женщина, потому что секретарь— это не то, чем обычно занимаются мужчины», — объяснил работодатель.
Однако во время следующего разговора этот работодатель объяснил своё отношение к девушкам тем, что, наоборот, хочет создавать больше трудовых возможностей для женщин и назвал свою компанию «социально-ответственной».
«Мы знаем, что женщинам в принципе труднее найти работу, чем мужчинам. Поэтому в объявлении мы указали, что нужна именно женщина», — сказал директор компании.
Иногда работодатели уточняют каким типом внешности должен обладать будущий сотрудник. Директор одной из бишкекских гостиниц объяснил, что ищет девушку «европейской внешности» на ресепшн потому, что ему «такие нравятся».
«Если бы мне нравились азиатки, то здесь были бы только азиатки, но европейки мне предпочтительнее. Я с ними 24 часа в сутки работаю, вообще здесь живу с ними […] Главное, чтобы на нее смотреть приятно было, и мозги были», — сказал он.
Нарушение этики и закона
Глава юридической фирмы «Прецедент» Фатима Якупбаева объяснила «Клоопу», что указание пола кандидата в объявлении о трудоустройстве — это нарушение закона «О государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин» и признак прямой гендерной дискриминации.
Якупбаева также объясняет, что работодатель не имеет права требовать от кандидата информацию о планах на рождение детей. Но, по её словам, в некоторых случаях указание пола в объявлении может быть правомерным — например, если речь идет о производствах, на которых запрещено применение женского труда.
Директор кадровой компании WIND Ильгиз Эдиль улуу считает, что объявления с указанием пола, возраста, расы или религии — это нарушение профессиональной этики.
По его мнению, если работа напрямую не связана с внешностью как в модельном бизнесе, то неправильно требовать вместе с резюме фотографию кандидата.
«Нельзя дискриминировать никого, ни по полу, ни по вероисповеданию, ни по возрасту, ни по расе. Но, к сожалению, в Кыргызстане мы действительно находимся на таком уровне, что только развиваемся пока», — сказал он.
По его словам, в международных организациях вопросы дискриминации регулируются специальным комитетом по этике, поэтому подобные объявления можно чаще встретить в местных компаниях и организациях.
Юристы «Прецедента» советуют жаловаться на дискриминацию в прокуратуру. Но чтобы доказать это надо иметь аудио или видеозаписи, сделанные в рабочее время, в рабочей обстановке и при свидетелях, и официальное письмо компании о причине отказа.
Собрав все доказательства, прокуратура должна провести проверку и вынести работодателю предостережение о недопустимости нарушения закона. Однако привлечь его к ответственности за дискриминацию не получится, потому что стороны еще не подписывали трудовой договор и их отношения не регулируются трудовым кодексом.
Авторы текста: Полина Беккер, Руслан Темирханов, Татьяна Трик
Редакторы: Регина Им, Эльдияр Арыкбаев
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