Издания АКИпресс, 24.kg и Kaktus.media сообщили о покушении на российского бизнесмена Александра Гайдукова в центре Бишкека, на пересечении улиц Исанова и Рыскулова.

Сообщение в милицию поступило, примерно, в 12 часов дня — местные жители сообщили о том, что слышали хлопок.

Kaktus.media пишет со ссылкой на милиционеров в оцеплении, что под машиной Гайдукова что-то взорвалось».

Заведующий отделением реанимации Бишкекской станции скорой медицинской помощи Егор Борисов сообщил «АКИпрессу», что пострадавший мужчина получил множественные ранения бедра. Врачи оценивают его состояние как среднее.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал журналистам «Клоопа», что на месте работает следственно-оперативная группа. По его словам, пострадавших нет.

«Сможем подтвердить что-либо только после следственных мероприятий. Сейчас только предварительные данные», — сказал он.

Оморов говорит, что сейчас на месте инцидента работают эксперты, которые устанавливают причины произошедшего.