Настоящий заработок приносит перевозка бытовой техники из Кыргызстана в Узбекистан.

Цифры ошеломляют. По данным представителей пограничной службы Кыргызстана, к июню этого года границу ежедневно пересекали до 18 тысяч человек.

Многие их этих людей специально приезжали за холодильниками, телевизорами, кухонными плитами, кондиционерами и микроволновками, пользуясь лазейкой в законодательстве, позволяющей приезжающим вывозить такого рода вещи для личного пользования без уплаты пошлины.

«У нас в Узбекистане есть компания “Артель”, которая делает холодильники, но они дороже. Товары из Китая тоже дороже, поскольку они проходят через таможню, и нам приходится оформлять множество документов. Это намного удобнее, потому что мы можем избежать всей таможенной процедуры», – рассказал Маруф, один из тех узбекских предпринимателей, которые выступают в качестве посредников и организаторов этого огромного потока товаров.

Бытовая техника типа той, что перевозит через границу Маруф, представившийся только по имени, в Узбекистане может стоить примерно на $50-$100 дороже.

Работает это следующим образом: посредники получают заказы из таких мест, как товарный рынок «Жахон» в узбекском городе Андижане. Затем посредники передают заказ поставщикам на рынке «Кара-Суу» – огромном базаре в Кыргызстане, расположенном примерно в 30 минутах от Оша, где продаются практически исключительно китайские товары.

Потом эти товары привозят на фуре в «Достук» на импровизированный распределительный пункт. Люди, которые, надрывая спины, перетаскивают на себе товары через границу – это разнорабочие, или, как их называют по-узбекски, «мардикоры».

Фото: Даниль Усманов / Eurasianet

Подобная система оказалась выгодным делом для таких людей, как 24-летний Хурсанали Джурабаев, который раньше был разнорабочим в своем узбекском селении недалеко от границы.

После ослабления пограничного режима он работал на нескольких стройках в Кыргызстане, где платили немного лучше. Но после того как работодатели несколько раз его обманули, он решил, что больше денег можно заработать, перевозя бытовую технику.

Перейдя границу с Кыргызстаном, Джурабаев присоединяется к прочим мардиковам, ожидающим на стоянке. Посредники, координирующие работу, фотографируют их паспорта и записывают номера телефонов для подстраховки. Затем мардикоры получают свой груз на тот день.

Нередко это тяжелый холодильник, обвязанный веревкой и ненадежно балансирующий на спине у челнока. В свободной руке некоторые могут нести телевизор или другие небольшие товары.

Затем мардикоры проводят под открытым небом от пяти до десяти часов, а иногда и больше, ожидая, пока пограничники пропустят людей одного за другим.

«За переправку одного груза мне платят 300 [кыргызских] сомов ($4,4). У меня повреждена рука, поэтому я не могу нести больше двух предметов одновременно. Но я привычен к такой работе. С детства я перетаскивал разные вещи», – рассказал Джурабаев.

Будучи разнорабочим, Джурабаев получал около $150 в месяц. Переправляя бытовую технику, он может заработать до $190.

«Я трачу эти деньги на дорогу и на другие вещи. Я живу один в квартире и должен платить [за аренду]. На оставшиеся деньги я покупаю еду. А после этого, слава Аллаху, они кончаются!» – смеется он.

Переносить товары через границу – это не сугубо мужское занятие.

Ханипа Ахматкулова стояла в очереди уже больше одного дня, когда с ней встретилась журналистка «Евразии». Ханипа перевозила две большие коробки, в которых были холодильник и телевизор. Когда ожидание слишком затягивается, коробки превращаются в импровизированные кровати.

«На нашей стороне нет работы. Мы просто выживаем. Муж зарабатывает деньги в Москве. А я ненадолго приезжаю в Кыргызстан, когда удается найти кого-нибудь, кто может посидеть с ребенком», – сказала Ахматкулова.

Нурланбек Жалбиев, начальник управления пограничного контроля Государственной погранслужбы, отметил, что четыре пятых всего трафика через КПП «Достук» – это люди, переправляющие товары. Он признается, что они не ожидали такого огромного количества людей.

«Поначалу пропускная способность была в пределах нормы. Но поток людей увеличился в два-три раза. Конечно, мы не можем с ним справиться, и узбеки с ним тоже не справляются. Чтобы как-то облегчить ситуацию, мы установили дополнительные кабины паспортного контроля, но этого по-прежнему недостаточно», – заметил Жалбиев.

Многие из челноков жалуются, что огромное скопление людей на границе создало идеальные условия для тех пограничников, которые рассчитывают на взятки. Однако никто не готов выступать с подобного рода обвинениями под запись.