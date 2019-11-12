Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило, что номера на автомобиле «Рейндж Ровер», который эвакуировали с места убийства бизнесмена Айэркина Саймаити, принадлежат кыргызскому генконсульству в Стамбуле.

Но, как заявляет МИД, генконсул Эркин Сопоков не пользовался им с конца октября.

Представитель министерства сказал в интервью радио «Азаттык», что Сопоков отдал «Рейндж Ровер» автосалону «Рамадан Туризм» для того, чтобы продать автомобиль, но, «нарушив процедуры», оставил на нём дипломатические номера.

Министерство не смогло объяснить, почему «Рейндж Ровер» Сопокова в итоге оказался возле места убийства Саймаити.

Ранее турецкая газета «Хюрриет» сообщала, что у Саймаити в кармане лежали ключи от этого автомобиля.

Сопоков, тем временем, был уволен с поста генконсула днём 12 ноября — через два дня после убийства Саймаити.

Убийство в гостиничном кафе

Айэркин Саймаити был застрелен неизвестным в кафе в одном из стамбульских отелей вечером 10 ноября. Бизнесмен умер в больнице от полученных ран.

Турецкая полиция задержала трех подозреваемых в убийстве – двух граждан Кыргызстана и гражданина Сирии. На допросе подозреваемые заявили, что убили Саймаити за то, что «он не был мусульманином».

Саймаити был одним из фигурантов весеннего расследования радио «Азаттык» о Раимбеке Матраимове, бывшем замглавы кыргызской таможни.

Согласно тому расследованию, Матраимов мог быть причастен к коррупционной схеме по незаконному выводу более 700 млн долларов из Кыргызстана в период своей работы в таможне с 2011 по 2017 годы.

Журналисты «Азаттыка» утверждали, что Саймаити и его компания «Абдыраз» помогли Матраимову вывести больше трети этих денег — около 250 млн долларов.

Матраимов и его родственники считаются одной из самых влиятельных семей в Кыргызстане.

Оппозиция и гражданские активисты неоднократно заявляли о близости Матраимова к президенту Сооронбаю Жээнбекову — этим, в частности, объяснялось, почему правоохранительные органы дольше обычного проверяют имущество Матраимова после расследования «Азаттыка».

Сам президент регулярно отрицает связь с Матраимовыми — на последней встрече с журналистами Жээнбеков попросил «предоставить факты» о его связи с бывшим замглавы таможни.