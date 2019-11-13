Сегодня простые граждане страны остались беззащитными перед произволом властей. Все больше людей начинают понимать, что Белый дом уводит от ответственности лиц, отдававших незаконные приказы во время вторжения в мой дом 7 августа.

Для того, чтобы запугать и заставить замолчать, принято решение о взятии под домашний арест оппозиционных депутатов. По надуманным предлогам на допросы вызывают представителей СДПК. Однозначно заявляю, что эти обвинения в адрес арестованных — абсурд. Будет справедливо и, главное, законно освободить из-под стражи всех, кого посадили в СИЗО по делам, связанным с событиями в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Совершенно очевидно, что все эти действия властей не имеют никакого отношения к интересам страны. Они исходят лично от Жээнбекова и преследуют лишь одну цель – дискредитировать меня, уничтожить морально, раз не получилось физически.



Контекст: Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится под арестом с 8 августа. Его задержали после спецоперации, которую силовики проводили в его доме в селе Кой-Таш. Ему предъявили несколько обвинений, в том числе, связанных с коррупцией. Сам Атамбаев отказался давать показания в суде. Его задержание стало результатом конфликта с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым — политики поссорились весной 2018 года, хотя Атамбаев поддерживал кандидатуру Жээнбекова на президентских выборах годом ранее.