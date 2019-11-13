Депутаты кыргызского парламента посвятили часть пленарного заседания 13 ноября убийству Айэркина Саймаити — бизнесмена, который фигурировал в расследовании радио «Азаттык» о бывшем замглавы таможни Раимбеке Матраимове.

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил о том, что Кыргызстан «беспрепятственно превращается в Сицилию 50-х годов», приведя в пример преступления против местных бизнесменов и предпринимателей.

Он назвал смерть Саймаити «чрезвычайным происшествием», потому что задержанные по подозрению в убийстве оказались гражданами Кыргызстана, а сам убитый, возможно, пользовался автомобилем с номерами кыргызского генконсульства в Стамбуле.

Фото: задержанный по подозрению в убийстве Айэркина Саймаити

«Что за беспредел пошел? Кто ответит? Почему мы делаем вид, как будто это не наша проблема, а чужая?» – обратился депутат к парламенту.

Шыкмаматов затем заявил, что Саймаити находится в розыске за неуплату в казну Кыргызстана 5 миллиардов сомов налогов, но при этом «ездит в Турции на машине с дипломатическими номерами».

Парламентария также возмутило бездействие премьер-министра и местных силовых органов.

Депутат Дастан Бекешев предложил пригласить в парламент генпрокурора, главу МИД и председателя ГРС.

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков предложил пригласить в Жогорку Кенеш премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, чтобы задать ему и другим министрам вопросы о криминальной обстановке в республике.

Лидер фракции Онугуу-Прогресс Бакыт Торобаев в свою очередь предложил рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра за «отсутствие вменяемой реакции» и «слабую работу кабинета министров».

Абылгазиев придёт в парламент днём 13 ноября.

Убийство Саймаити

Айэркин Саймаити был застрелен в кафе в одном из стамбульских отелей вечером 10 ноября. Бизнесмен умер в больнице от полученных ран.

Фото: Место убийства Саймаити. Издание «Хюрриет»

Турецкая полиция задержала трех подозреваемых в убийстве – двух граждан Кыргызстана и гражданина Сирии. На допросе подозреваемые заявили, что убили Саймаити за то, что «он не был мусульманином».

Саймаити был одним из фигурантов весеннего расследования радио «Азаттык» о Раимбеке Матраимове, бывшем замглавы кыргызской таможни.

Согласно тому расследованию, Матраимов мог быть причастен к коррупционной схеме по незаконному выводу более 700 млн долларов из Кыргызстана в период своей работы в таможне с 2011 по 2017 годы.

Журналисты «Азаттыка» утверждали, что Саймаити и его компания «Абдыраз» помогли Матраимову вывести больше трети этих денег — около 250 млн долларов.

Ранее министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило, что номера на автомобиле, эвакуированном с места убийства Саймаити, принадлежат кыргызскому генконсульству в Стамбуле, однако, как заявляет МИД, уже бывший генконсул Эркин Сопоков не пользовался им с конца октября.

По сообщению министерства сказал в интервью радио «Азаттык», Сопоков отдал «Рейндж Ровер» автосалону «Рамадан Туризм» для того, чтобы продать автомобиль, но, «нарушив процедуры», оставил на нём дипломатические номера.

Министерство не смогло объяснить, почему «Рейндж Ровер» Сопокова в итоге оказался возле места убийства Саймаити.

Сопоков был уволен с поста генконсула днём 12 ноября.