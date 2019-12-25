Как журналисты Kloop.kg привлекали к себе внимание главы пресс-службы президента. Фото: Айзирек Иманалиева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провёл ежегодную большую пресс-конференцию по итогам года.

Журналистам «Клоопа» так и не дали задать на ней вопрос, хотя все три наших корреспондента тянули руку в течение всех трёх часов встречи с журналистами.

В конце пресс-конференции Евгения Михайлиди из «Клоопа» громко крикнула на весь зал, что хочет задать вопрос, но пресс-служба всё равно не дала ей это сделать. Вместо этого Жээнбеков сказал, что «таких конференций ещё будет много».

После пресс-конференции Жээнбеков пришёл ненадолго к журналистам на фуршет, где корреспонденты «Клоопа» снова попытались задать ему вопрос. Но Жээнбеков сказал: «Я ответил на все вопросы», и ушёл.

Вот какой вопрос мы хотели задать президенту Кыргызстана:

«Мы понимаем, что Раим Матраимов работал на таможне до вашего президентства, но информация о недвижимости его семьи в Дубае стала известна только в этом году.

Мы привели факты, что у семьи Матраимова есть недвижимость и бизнес в Дубае на более чем 12 миллионов долларов, что несоразмерно его декларациям доходов, которые есть в открытом доступе. Ещё на днях издание Factcheck рассказало, что у жены Раима Матраимова есть наряды и часы на общую сумму больше 270 тысяч долларов, что также не соответствует размеру ее доходов.

По всем этим обстоятельствам можно провести проверку и организовать досудебное производство по статье 323 Уголовного кодекса Кыргызской Республики о незаконном обогащении.

По этому нарушению подследственность есть у ГКНБ, главу которого назначаете вы, господин президент. Как вы думаете почему, несмотря на такое количество открытой информации в интернете, до сих пор нет отдельного дела и досудебного производства в отношении Раима Матраимова по фактам возможного незаконного обогащения?»

Поделитесь этой новостью. Вдруг Сооронбай Жээнбеков прочитает и ответит нам отдельно.

Не поняли контекст вопроса? Тогда почитайте расследование о коррупции на кыргызской таможне, которое мы делали вместе с Азаттыком и OCCRP: