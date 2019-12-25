Президент Сооронбай Жээнбеков прокомментировал иск семьи Матраимовых к трем СМИ — «Клоопу», «Азаттыку», информагенству 24.kg и журналисту Али Токтакунову на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что Матраимовы могли бы подать иск «и на меньшую сумму».

Президент также заявил, что в Кыргызстане самые свободные и демократичные СМИ. По его словам, «такой свободы слова, как у нас, во многих странах просто нет».

«Где еще есть такая свобода? Вы же пишете, что хотите, говорите как хотите! Кто-то из моего аппарата указывает вам, что писать, а что нет? Нет, никто ничего не говорит. Только вот во время выборов мы подали в суд на 24.kg. Но потом после выборов я сразу отозвал иск. Потому что я считаю, что только тогда, когда у нас будут сильный парламент, независимые СМИ и свободное гражданское общество, страна будет развиваться. СМИ должны быть независимыми, свободными», — сказал президент на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что «всегда будет защищать свободу слова», благодаря которой Кыргызстан находится на 83-м месте в мировом рейтинге свободы слова. Очевидно, он имел в виду рейтинг «Репортеров без границ» за 2019 год.

Жээнбеков также призвал журналистов придерживаться законов и ответственности.

«На журналистов возлагается большая ответственность. Мы все, и журналисты, и президент, должны в первую очередь уважать законы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Иски против СМИ

Иск против «Клоопа», «Азаттыка» и 24.kg 10 декабря подал бывший замглавы таможни Раим Матраимов, его брат и депутат парламента Искендер, их жёны — Уулкан Тургунова и Минавар Жумаева — и семейный фонд Матраимовых.

Причиной иска стало расследование о коррупции на таможне, которое «Клооп» и «Азаттык» выпустили совместно с OCCRP. Раим Матраимов и его жена — одни из фигурантов этого расследования.

Матраимовы хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов от «Клоопа» и 10 миллионов сомов от журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова.

Кроме того, они потребовали 15 миллионов сомов от издания 24.kg, хотя они не были причастны к расследованию, а лишь выпустили его пересказ.

Матраимовы считают, что публикация расследования повредила «чести, достоинству и деловой репутации» Раимбека Матраимова, и просили суд запретить распространение некоторых фактов из расследования, а также требовали раскрыть имена его авторов. Суд отказал им.