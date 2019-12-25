2019. Штурм

Подступающие к Кой-Ташу сторонники Атамбаева поджигали покрышки, создавая таким образом баррикады на дороге. Фото: Дмитрий Мотинов для Kloop.kg

Самым популярным материалом этого года и даже десятилетия на «Клоопе» стал лайв со штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Штурм длился два дня — в первый день в резиденцию в Кой-Таше пришел спецназ ГКНБ, который сторонники экс-главы государства взяли в плен, а сам Атамбаев забаррикадировался на верхнем этаже резиденции за решеткой и мешками с песком. Один спецназовец был убит.

На место событий выехали и сотрудники «Клоопа» и наблюдали за тем, как предполагаемые сторонники бывшего президенты пилят деревья и жгут шины, создавая препятствия для правоохранительных органов, которые должны были задержать Атамбаева.

Все это сопровождалось неполадками в мобильной сети и интернете в районе Кой-Таша — а спустя полгода журналистам позвонили из МВД и, зная все данные журналистов, пригласили их на беседу в ведомство. МВД требовало объяснить, что журналисты делали в районе резиденции Атамбаева во время штурма.

2018. Команда А

Этот материал также связан с Атамбаевым, точнее с увольнением его кадров при правлении Жээнбекова.

Тогда бывший и нынешний президент все еще скрывали разлад в своих отношениях, но к апрелю Жээнбеков успел сменить почти все кадры Атамбаева. На местах оставались только Индира Джолдубаева и Улан Исраилов. На тот момент они — главы Генпрокуратуры и МВД. Сейчас их места занимают Откурбек Джамшитов и Кашкар Джунушалиев.

2017. Похищение туристки

Летом 2017 года польская учительница Агнешка Квецень преподавала на Иссык-Куле английский язык. История о попытке ее похищения стала самым популярным материалом года. Девушку сначала пытались похитить, преследовали, а когда она обратилась в милицию, правоохранители обвинили ее в провокации.

«Когда я приехала на участок заплаканная, в истерике, милиционер шутил: «Так ты не хочешь замуж выйти?» А другой сказал: «Они похитили тебя, потому что ты красивая». И еще они сказали: «Если ты носишь платья определенной длины, ты провоцируешь их сама», — рассказала она. Девушка не стала судиться, предпочтя уехать из Кыргызстана.

2016. Дочь президента

Самым популярным материалом этого года стала колонка Бектура Искендера о дочери на тот момент все еще президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«Страна узнала, что ребенок президента страны может быть прекрасен», — писал Искендер о художнице Алие Шагиевой в апреле 2016. Еще в марте того же года никто не знал о том, что художница, помогающая детям с синдромом Дауна, и есть младшая дочь Атамбаева.

2015. Киногид

Самым читаемым материалом того года был киногид редактора раздела «Культура» Азамата Омуралиева. Причем это был обзор по киноитогам 2014 года. При выборе 15 лучших фильмов учитывали мнение кинокритика, режиссера, сценаристки и журналистов.

В списке действительно запоминающиеся фильмы, которые давно пора пересмотреть.

2014. Курултай

Организаторы митинга — Камчыбек Ташиев и Равшан Жээнбеков. Автор фото: Шохрух Саипов.

А вот годом ранее самым просматриваемым материалом был лайв с курултая оппозиции.

Митинг прошел спокойно, участвовали в нем такие политики, как Азимбек Бекназаров (в 2019 году возможный посол в Малайзию), Камчибек Ташиев (бывший глава МЧС, в 2019 году метавшийся от Бабанова к Жээнбекову и обратно), Равшан Жээнбеков (сейчас находится под арестом).

2013. Мы не хотели

На этот раз читателям полюбилось извинение норвежской группы Ylvis за кыргызский мат в своей песне.

Незадолго до этого Ylvis путешествовали по Кыргызстану, сняли клип и выступили на норвежском телевидении с песней «Жаным» на смеси кыргызского и русского языков. Там-то один из солистов и сказал «Кандай коток» (какой член или привет, член), также на сцене была машина с номером «Шлюха». Так музыканты хотели подшутить над продюсерами, которые не знали кыргызского и русского языков.

Материалы за первые три года 2010-х на «Клоопе», увы, не сохранились. Хотя один из популярнейших материалов — все, что касалось революции 7 апреля 2010 года — мы восстановили и полностью залили на сайт. Посмотреть видео, фото и прочитать комментарии очевидцев вы сможете здесь: Смена власти 7 апреля 2010 года: все материалы