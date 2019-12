Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Малайзии. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе президента.

Днем ранее на ежегодной пресс-конференции Жээнбеков заявил, что сам предложил Бекназарову эту должность, а также уверил, что он «хорошо поработает».

«Я сказал, что он столько лет был в оппозиции, был во главе двух революций, а теперь свою энергию должен направить на работу для государства. […] Конечно, он может и отказаться, но надеюсь, что он этого не сделает и хорошо поработает во благо страны», — сказал Жээнбеков, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее кандидатуру Бекназарова одобрил и депутатский комитет. Единственной, кого смутила персона экс-генпрокурора на должности посла, была депутатка Ирина Карамушкина — он не смог ответить ей на вопрос «How old are you?.

«Язык — это не важно, главное знать государственный язык. Вопрос в том, насколько ты любишь свой язык», – заявил Бекназаров журналистам.

По его словам, 200 слов, которые нужны в работе посольства, могут выучить и ученики 3-5 классов. «Так и мне не составит труда в течение месяца выучить пару сотен слов на марайском языке», — отметил он.

Незнание языков не соответствует критериям выбора дипломатов, которые ранее озвучивал Жээнбеков.

Послы и языки

В марте 2019 года Жээнбеков раскритиковал работу кыргызских послов.

Он был недоволен тем, что сотрудники кыргызских посольств не знают язык страны, в которой они работают. Президент заметил это во время зарубежных визитов в Турцию и Бельгию.

«Требования при отборе специалистов должны быть высокие. Все, начиная с бухгалтера, заканчивая водителем, должны уметь перевести [с иностранного на кыргызский]», — сказал Жээнбеков.