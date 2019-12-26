Если украшенные елки и витрины не дарят вам праздничного настроения, хотя Новый год вот-вот наступит, значит вам пора посмотреть рождественскую рекламу. «Клооп» выбрал для вас 10 праздничных роликов о доброте, умении делать оригинальные подарки и важности семьи.
Напомнит о детских мечтах
Британский каталог Argos решил напомнить людям о детских мечтах и том, что их никогда не поздно воплотить. А если у вас есть дети — можно воплощать мечты вместе.
Убедит сделать что-то вместе с детьми
Вместе с детьми можно делать что угодно, даже Lamborghini. Посмотрите ролик автоконцерна про Стерлинга Бэкуса и его 12-летнего сына Ксандера, которые собрали суперкар в своем гараже.
Покажет, что всегда можно найти общий язык
Microsoft тоже снял милый ролик с ребенком про технологии — и про то, что с нужным гаджетом общий язык можно найти с кем угодно. Даже с оленем.
Заставит расплакаться
Apple снял трогательный ролик о семье — и, разумеется, о технологиях. В нем внучки, чтобы порадовать овдовевшего дедушку, снимают свой фильм о семье.
Сделает день добрее
Компания Very.co.uk напомнила о важности подарков — особенно для тех, кто одинок. Мультфильм получился очень трогательным.
Вдохновит сделать оригинальные подарки
Раз уж речь зашла о важности подарков, то посмотрите ролик британского онлайн магазина TK Maxx. Это смешной ролик о Тито Клаусе, который не дарит подарки на автопилоте и предпочитает выбирать оригинальные подарки.
Соединит друзей
Если вас с детства волнует вопрос, встретятся ли когда-нибудь снова Эллиот и инопланетянин, то Xfinity сделал вольное продолжение легендарного фильма Стивена Спилберга.
Пробудит аппетит
Доставщик TESCO напомнил своим клиентам, что еду и подарки на праздник можно и заказать, и сделал оригинально. Путешествия во времени, отсылки к Диккенсу и забавный бегемотик — вот что ждет вас в ролике.
Пустит в пляс
Встречать праздники в танцах и свитерах предлагает бренд Marks & Spencer. Танцы на улице, на остановке и в офисе — действительно, давно пора пуститься в пляс.
Добавит сказки
И напоследок — довольно классический ролик с Сантой, печеньками и молоком от Samsung. Не важно, верите ли вы в Санту, Деда Мороза или Аяз Ата, ролик дарит прекрасное настроение своей музыкой в стиле рождественских фильмов Криса Коламбуса.