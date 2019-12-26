Напомнит о детских мечтах

Британский каталог Argos решил напомнить людям о детских мечтах и том, что их никогда не поздно воплотить. А если у вас есть дети — можно воплощать мечты вместе.

Убедит сделать что-то вместе с детьми

Вместе с детьми можно делать что угодно, даже Lamborghini. Посмотрите ролик автоконцерна про Стерлинга Бэкуса и его 12-летнего сына Ксандера, которые собрали суперкар в своем гараже.

Покажет, что всегда можно найти общий язык

Microsoft тоже снял милый ролик с ребенком про технологии — и про то, что с нужным гаджетом общий язык можно найти с кем угодно. Даже с оленем.

Заставит расплакаться

Apple снял трогательный ролик о семье — и, разумеется, о технологиях. В нем внучки, чтобы порадовать овдовевшего дедушку, снимают свой фильм о семье.

Сделает день добрее

Компания Very.co.uk напомнила о важности подарков — особенно для тех, кто одинок. Мультфильм получился очень трогательным.

Вдохновит сделать оригинальные подарки

Раз уж речь зашла о важности подарков, то посмотрите ролик британского онлайн магазина TK Maxx. Это смешной ролик о Тито Клаусе, который не дарит подарки на автопилоте и предпочитает выбирать оригинальные подарки.

Соединит друзей

Если вас с детства волнует вопрос, встретятся ли когда-нибудь снова Эллиот и инопланетянин, то Xfinity сделал вольное продолжение легендарного фильма Стивена Спилберга.

Пробудит аппетит

Доставщик TESCO напомнил своим клиентам, что еду и подарки на праздник можно и заказать, и сделал оригинально. Путешествия во времени, отсылки к Диккенсу и забавный бегемотик — вот что ждет вас в ролике.

Пустит в пляс

Встречать праздники в танцах и свитерах предлагает бренд Marks & Spencer. Танцы на улице, на остановке и в офисе — действительно, давно пора пуститься в пляс.

Добавит сказки

И напоследок — довольно классический ролик с Сантой, печеньками и молоком от Samsung. Не важно, верите ли вы в Санту, Деда Мороза или Аяз Ата, ролик дарит прекрасное настроение своей музыкой в стиле рождественских фильмов Криса Коламбуса.