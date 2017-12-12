Украина: Саакашвили отпустили на свободу

Украинская прокуратура требовала для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили два месяца домашнего ареста, но суд отпустил политика на свободу. Саакашвили обвиняют в попытке незаконной смены власти.

Суд не поддержал требования прокуратуры о домашнем аресте для Саакашвили. Прокуратура может обжаловать решение суда в течение пяти дней.

В зале суда политика поддерживали экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и еще девять депутатов парламента, которые сказали, что готовы поручиться за Саакашвили.

Сам Саакашвили назвал себя «военнопленным», а домашний арест — «попыткой помешать ему вести политическую деятельность».

Кроме домашнего ареста прокуратура предложила надеть на Саакашвили электронный браслет «ради безопасности».

«Одним из способов дестабилизации ситуации в Украине может стать инициирование российскими спецслужбами ликвидации Саакашвили», — заявил представитель обвинения.

Саакашвили назвал доводы прокуратуры «дебильными». «Нигде в мире не закрывают человека из-за того, что его могут убить», — сказал он.

После оглашения решения Саакашвили сказал своим сторонникам, что смена власти в Украине необходима.

«Мои дальнейшие действия — делать то, что я делал всегда, консолидироваться с другими политическими силам. Нам не нужен какой-то переворот — нам нужно дожать их, чтобы они приняли все необходимые законы. И готовиться к конституционной, спокойной, важной и необходимой смене власти в Украине», — сказал Саакашвили.

Арест Саакашвили

Михаила Саакашвили арестовали 8 декабря по обвинению в попытке незаконной смены власти на деньги бизнесмена Сергея Курченко, приближенного к свергнутому президенту Украины Виктору Януковичу.

Саакашвили отрицает свою связь с Кученко и утверждает, что не знаком с ним. Он считает, что власти Украины хотят выдать его Грузии.

Арестовать Саакашвили удалось лишь со второй попытки. Первый раз его задержали 5 декабря.

Тогда спецслужбы ворвались в его киевскую квартиру, а сам Саакашвили вышел на крышу дома и угрожал спрыгнуть.

Его задержали и посадили в микроавтобус, но сторонники политика отбили его. Саакашвили призвал людей выйти на мирный митинг на Майдане, чтобы свергнуть президента Петра Порошенко.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него. После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области.

На посту губернатора Саакашвили начал конфликтовать сначала с местными, а затем центральными властями Украины и президентом Петром Порошенко, обвинив их в коррупции.

Политика сняли с должности губернатора, а затем лишили гражданства Украины. Сам Саакашвили неоднократно заявлял, что свергнет Порошенко.

По теме: