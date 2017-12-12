Алмаз Усенов будет работать советником Атамбаева

Экс-руководитель аппарата президента Алмаз Усенов сообщил, что будет работать советником бывшего президента Алмазбека Атамбаева. При Атамбаеве Усенов возглавлял пресс-службу президента.

Алмаз Усенов сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что будет работать советником экс-президента Алмазбека Атамбаева. Однако он не уточнил, что именно будет входить в его обязанности.

«После кратковременного отдыха я приступлю к работе», — сказал он.

Алмаз Усенов 11 декабря по собственному желанию ушел с должности главы аппарата президента — на его место пришел Фарид Ниязов. На этом посту Усенов проработал чуть более трех месяцев.

При президентстве Алмазбека Атамбаева Усенов в течение пяти лет был главой пресс-службы аппарата президента.

До того, как Атамбаев возглавил страну, Усенов работал в пресс-службе свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Пока точно неизвестно, чем займется Атамбаев, но на своей последней пресс-конференции 20 ноября он рассказал о возможных планах возглавить созданную им партию СДПК и баллотироваться в депутаты парламента.

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