Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, запрещающий иностранцам быть учредителями средств массовой информации. По мнению инициаторов, ограничения помогут «регулировать безопасность информационного пространства» в Кыргызстане.

Атамбаев одобрил поправки в закон «О средствах массовой информации». Теперь учредителями СМИ могут быть только граждане Кыргызстана.

Иностранцы могут владеть не более 35% акций телевизионных компаний, 65% акций должны принадлежать гражданам Кыргызстана.

Законопроект предполагает запрет на получение СМИ денег и другого имущества от анонимных источников.

Инициаторы законопроекта депутаты от фракции «СДПК» Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов и депутаты от «Республики — Ата-Журт» Таабалды Тиллаев и Жыргалбек Турускулов. Они считают, что такие ограничения необходимы для защиты национальных интересов государства.

«Сейчас в законе “О СМИ” не установлены ограничения для учредителей иностранного происхождения, хотя любое другое государство устанавливает хотя бы минимальные условия и ограничения, вытекающие из необходимости защиты суверенитета и безопасности государства», — сказано в справке-обосновании.

Критика закона

Закон был принят несмотря на активную критику со стороны журналистов и правозащитников.

В июне 2016 года журналисты, правозащитники и юристы требовали от депутатов Жогорку Кенеша отозвать законопроект.

Независимый журналист Азамат Тынаев заявил, что законопроект — «имитация законотворческой деятельности».

«Мы против проекта, так как сегодня все наши масс-медиа находятся в кризисной ситуации, и многие люди могут потерять работу. Вместо того, чтобы обсуждать проект с журналистами, они [депутаты] идут на такие “драконовские методы”», — заявил он.

Глава «Института Медиа Полиси» Бегаим Усенова считает, что документ, выдвинутый депутатами фракции «Республика — Ата-Журт» и СДПК, «не соответствует требованиям времени».

На своей странице в «Фэйсбуке» она написала, что проект касается свободы средств массовой информации.

«Наша и несколько других медиаорганизаций сразу выступили против законопроекта, поскольку он касается свободы конкретных СМИ.», — заявила она.

Эксперты общественного фонда «Институт Медиа Полиси» заявили, что изменения в законе повторяют те поправки в закон, которые приняла российская Госдума в 2014 году.

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