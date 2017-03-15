Парламентарии одобрили во втором чтении изменения в закон «О СМИ», согласно которым, иностранные лица могут владеть не более 35% акций телевизионных компаний в Кыргызстане. Ограничения не коснутся газет или радио.

За поправки проголосовал 101 депутат, против всего 6 человек.

Изменения предполагают, что иностранные лица не смогут владеть более 35% акций телевизионных СМИ. Эта норма не коснется радио и газет.

Законопроект предполагает запрет на получение СМИ денег и другого имущества от анонимных источников.

В случае принятия поправок, телевизионные компании, уставной капитал которых составляет более 35% иностранного участия, обязаны будут в течение года после вступления поправок в силу перерегистрироваться и сократить долю иностранного учредителя. Иначе их закроют по решению суда.

В справке-обосновании законопроекта написано, что такие ограничения необходимы для защиты национальных интересов государства.

«Сейчас в законе “О СМИ” не установлены ограничения для учредителей иностранного происхождения, хотя любое другое государство устанавливает хотя бы минимальные условия и ограничения, вытекающие из необходимости защиты суверенитета и безопасности государства», — сказано в справке-обосновании.

Инициаторами законопроекта являются депутаты от фракции «СДПК» Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов и депутаты от «Республики — Ата-Журт» Таабылды Тиллаев и Жыргалбек Турускулов.

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Фото: Flickr, Joe Goldberg.