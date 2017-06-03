Мост через реку Кок-Жар в селе Биринчи май был построен всего год назад и рухнул после схода селей. Из-за отсутствия моста жители не могут добраться до своих пастбищ.

Глава Кара-Кульджинской сельской управы Данияр Кадыров рассказал, что мост разрушился после схода селевых потоков, бушевавших в селе Биринчи май с 23 по 29 мая.

Сейчас местные жители не имеют доступа к пастбищами Көк-Жар, Сары-Бээ, Ак-Таш, Жүлгүр, Ой-Алма, Кур-Сай, Жүрөк-Таш, Уугур и Чоң-Уугур.

В Кара-Кульджинском районе проживают более 100 тысяч человек, из которых для около 10 тысяч человек работают на пастбищах.

Новый мост был сдан в эксплуатацию 26 мая 2017 года и продержался всего год.

На строительство моста было направлено 8 млн 939 тысяч сомов, из которых доноры выделили 6 млн 219 тысяч сомов, вклад местного сообщества составил 2 млн 720 тысяч сомов.

Строительство моста проходило по программе поддержки развития горных сообществ инициативы Фонда Ага Хана в рамках проекта, который финансировало правительство Великобритании.

Сели на юге Кыргызстана в конце мая затопили несколько сельских округов и накрыли грязекаменной массой часть трассы Ош — Баткен — Исфана. На ее 282 километре смыло три автомобиля, они пришли в полную непригодность.

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