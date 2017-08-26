Если кандидат не зарегистрируется, он не сможет участвовать в президентских выборах 15 октября.

В общем ЦИК получил подписные листы от 24 человек. Однако, все подписи оппозиционера Омурбека Текебаева рабочая группа признала недействительными, потому что их сбор финансировался из личных средств политика, а не с его избирательного фонда.