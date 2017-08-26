Центризбирком официально завершил прием подписных листов в поддержку кандидатов в президенты. Теперь ЦИК проверит их подлинность и начнет регистрацию кандидатов.

Официальный прием подписей Центризбирком завершил в ночь на 26 августа. Теперь рабочая группа ЦИКа проверит подлинность подписей в поддержку кандидатов и начнет их регистрацию, которая заканчивается 9 сентября.

Для регистрации кандидатам нужно успешно сдать экзамен на знание кыргызского языка, иметь более 30 тысяч подписей и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов.

Если кандидат не зарегистрируется, он не сможет участвовать в президентских выборах 15 октября.

В общем ЦИК получил подписные листы от 24 человек. Однако, все подписи оппозиционера Омурбека Текебаева рабочая группа признала недействительными, потому что их сбор финансировался из личных средств политика, а не с его избирательного фонда.

Кто успел сдать подписи?

Правозащитница и директор организации «Институт общественного анализа» Рита Карасартова.

Фото: ACE

Основатель Американского университета Центральной Азии Камила Шаршекеева.

Общественный деятель Талгатбек Кожогулов.

Временно безработный Улукбек Кочкоров.

Пенсионер Казыбек Шаймыбетов.

Фото: Табылды Кадырбеков

Кандидат от партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев.

Фото: ResPublica

Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев.

Канатбек Исаев — депутат, кандидат от партии «Кыргызстан».

Финансовый эксперт и экономист Кубан Чороев.

Фото: Reuters

Правозащитница Токтайым Уметалиева.

Председатель политической партии «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков.

Автор мема «Зима не будет» Арстанбек Абдылдаев.

Фото: Улан Асаналиев

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.

Ахматбек Келдибеков — экс-спикер парламента, кандидат от партии «Ата-Журт».

Камчыбек Ташиев — экс-глава МЧС и бывший депутат, второй кандидат от «Ата-Журта».

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

Турсунбек Акун, кандидат от партии «Адам Укугу».

Таалатбек Масадыков — член фонда «Генералы мира — за мир».

Первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков.

Фото: Сабыр Аильчиев

Сооронбай Жээнбеков — бывший премьер-министр (прошел регистрацию).

Фото: Табылды Кадырбеков

Экс-премьер-министр и бизнесмен Омурбек Бабанов (прошел регистрацию).

Фото: Сабыр Аильчиев

Темир Сариев — экс-премьер-министр (прошел регистрацию).

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев (прошел регистрацию).


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