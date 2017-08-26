Центризбирком официально завершил прием подписных листов в поддержку кандидатов в президенты. Теперь ЦИК проверит их подлинность и начнет регистрацию кандидатов.
Официальный прием подписей Центризбирком завершил в ночь на 26 августа. Теперь рабочая группа ЦИКа проверит подлинность подписей в поддержку кандидатов и начнет их регистрацию, которая заканчивается 9 сентября.
Для регистрации кандидатам нужно успешно сдать экзамен на знание кыргызского языка, иметь более 30 тысяч подписей и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов.
Если кандидат не зарегистрируется, он не сможет участвовать в президентских выборах 15 октября.
В общем ЦИК получил подписные листы от 24 человек. Однако, все подписи оппозиционера Омурбека Текебаева рабочая группа признала недействительными, потому что их сбор финансировался из личных средств политика, а не с его избирательного фонда.
Кто успел сдать подписи?
Правозащитница и директор организации «Институт общественного анализа» Рита Карасартова.
Основатель Американского университета Центральной Азии Камила Шаршекеева.
Общественный деятель Талгатбек Кожогулов.
Временно безработный Улукбек Кочкоров.
Пенсионер Казыбек Шаймыбетов.
Кандидат от партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев.
Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев.
Канатбек Исаев — депутат, кандидат от партии «Кыргызстан».
Финансовый эксперт и экономист Кубан Чороев.
Правозащитница Токтайым Уметалиева.
Председатель политической партии «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков.
Автор мема «Зима не будет» Арстанбек Абдылдаев.
Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.
Ахматбек Келдибеков — экс-спикер парламента, кандидат от партии «Ата-Журт».
Камчыбек Ташиев — экс-глава МЧС и бывший депутат, второй кандидат от «Ата-Журта».
Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.
Турсунбек Акун, кандидат от партии «Адам Укугу».
Таалатбек Масадыков — член фонда «Генералы мира — за мир».
Первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков.
Сооронбай Жээнбеков — бывший премьер-министр (прошел регистрацию).
Экс-премьер-министр и бизнесмен Омурбек Бабанов (прошел регистрацию).
Темир Сариев — экс-премьер-министр (прошел регистрацию).
Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев (прошел регистрацию).