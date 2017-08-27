По приблизительным подсчетам специалистов, каждый третий подросток в Кыргызстане употребляет спиртные напитки. Но тинэйджеры постоянно осваивают все новые виды развлечения. Наряду с алкоголизмом среди школьников стала выявляться и токсикомания.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор статьи — Бактыгуль Чыныбаева.

Ученица 9 класса одной из столичных школ делится, что немало ее сверстников употребляет алкогольные напитки и прибегает к химическим веществам. Причем многие из них — отличники и дети из благополучных семей.

«Я знаю, что 13-14-летние тоже пьют. Это меня сильно раздражает, так как люди портятся из-за этого. Например, у меня есть очень хороший друг, который учится исключительно на “пятерки” и просто примерный ребенок. Его дома очень любят, он участник олимпиады по биологии и другим урокам. Он пьет. Они пьют водку, вино, пиво. Все, что есть. Курят они сигареты и карпают», — говорит она.

Последнее у нас вызвало живой интерес, но рассказать подробнее о том, что такое «карповать», подросток не смогла.

За пояснениями мы обратились в Наркологический центр в Бишкеке, где врачи детского отделения показали небольшой баллончик с надписью КАРБ. Как оказалось, это обычный очиститель автомобильного карбюратора.

По словам подросткового нарколога Елены Бородиной, ежемесячно к ним поступает минимум по двадцать учеников с отравлениями от КАРБа:

«Они вдыхают это все. У нас очень много подростков от 9 до 18 лет — и девочек, и мальчиков. У нас же подростковый центр. А потом они уже [попадают] во взрослую группу. К сожалению, кто уже пристрастился к химическому кайфу, ему уже хочется продолжать пробовать, например, всякие таблетки. Вот это опасно. Поэтому надо лечить зависимость от КАРБа. Обязательно», — говорит она.

Родители зачастую не замечают у своих детей пристрастия к токсичным веществам, продолжает специалист.

«Бывает, приходит мама домой, а там сильный запах. Девчонки объясняют, что использовали жидкость для снятия лака. Или мальчишка облился одеколоном. Так они сбивают запахи химических веществ. Или жуют жвачку, лимон», — поясняет Бородина.

Подобная токсикомания может стать причиной развития болезней, нарушения памяти и агрессивного поведения.

«От КАРБа огромный вред. Это летучий растворитель, он проходит через легкие, бронхи, страдает бронхолегочная система, может быть гнойный бронхит. Через несколько секунд поступает в мозг.

Естественно, нарушаются функции запоминания, внимания… Ребенка уже ничего не волнует. Он хочет нюхать и нюхать. Сначала он вбивается в компании, а потом возникает такая тяга, что он хочет делать это в одиночку.

Ну, как еще мама может определить? Был ласковый ребеночек, и потом раз — какой-то неадекват, агрессивный. Глаза красные. Ночью не спит, наоборот, днем спит. Или ест больше, старается убежать.

Становится непослушным, потому что если возникает зависимость, его ничего не волнует. Для чего нюхают? Они испытывают галлюцинации, кому-то нравится запах химии. Им нравится ощущение раскрепощенности, особенно стеснительным подросткам», — говорит нарколог.

Лечить токсикоманию легко на начальной стадии, когда ребенок успел вдохнуть вещество всего пару раз. Но если она запущена, на лечение уйдут месяцы и даже годы. Зависимому человеку может потребоваться помощь не только нарколога, но и семейного психолога.

«Каждый третий подросток употребляет алкоголь»

Совсем недавно исследователи провели в Кыргызстане социологический опрос среди подростков и выяснили, что каждый третий из них пробовал спиртные напитки на тоях или домашних посиделках родителей.

Чем раньше человек начинает пробовать алкоголь, тем выше вероятность того, что он пристрастится к нему, предупреждает Елена Бородина.

А подростковый психолог Ирина Алымкулова отмечает, что распитие спиртных напитков среди подростков становится все более обыденным и объясняет причины тенденции.

«Начинаешь разбираться, из-за чего ребенок начал употреблять, выясняется, что проблема не только в ребенке, а в целой семье. Не бывает так, что ребенок просто взял и пошел. Это всегда какая-то проблема в семье.

Почему всегда работают в паре с психологами? Потому что здесь идут психологические проблемы, нарушение взаимоотношений в самой семье.

Если все-таки родители заподозрили ребенка в употреблении спиртных напитков, нужно помнить, что еще никогда запреты и наказания не приводили к результатам, которых хотелось бы достичь.

У меня были взрослые наркозависимые, которых родители приковывали их к батареям, закрывали на хлеб и воду. Все равно это не возымело должного результата», — говорит она.

Наказывать нельзя

Специалисты предупреждают, что социальные проблемы, миграция, алкоголизм родителей и их элементарная неспособность к общению с детьми приводят к большим последствиям для подростков, у которых в этом возрасте бушуют гормоны.

Социальные сети вносят свою лепту в популяризацию алкогольных напитков, употребление которых придает некую “важность” перед сверстниками, отмечает Ирина Алымкулова.

При обнаружении у детей пристрастия к спиртному или токсичным веществам психологи советуют не спешить прибегать к телесным наказаниям или, наоборот, относиться безразлично к проблеме, ожидая, что со временем она пройдет сама собой.

Прежде всего, отмечают они, нужно найти общий язык с подростком и попытаться создать гармонию в семье.

Алкоголизм и токсикомания становятся причиной смерти около 2,5 млн человек ежегодно по всему миру, большую часть из которых составляют молодые трудоспособные люди и подростки.

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