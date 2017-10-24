По данным нескольких онлайн-изданий, Чыныбай Турсунбеков планирует уйти с поста торага Жогорку Кенеша. По предварительным данным, внеочередное заседание парламента, на котором пройдет обсуждение отставки спикера, состоится 25 октября.

Онлайн-издания «Азаттык», «АКИпресс», 24.kg, «Кактус» и «Спутник» сообщили со ссылкой на собственные источники в парламенте, что Турсунбеков собирается объявить объявить об отставке 26 октября.

Сам Турсунбеков пока недоступен для комментариев.

По предварительной информации, коалиция большинства рассмотрит 25 октября три кандидатуры, претендующих на должность спикера парламента:

лидера провластной СДПК Ису Омуркулова;

председателя парламентского комитета Жогорку Кенеша по обороне и безопасности Аскарбека Шадиева;

депутата от партии «Кыргызстан» Дастана Джумабекова.

Однако по словам вице-спикера парламента Алтынай Омурбековой, для отставки торага «нет никаких оснований».

«Я сама узнала об этом из СМИ. Сейчас виделась со спикером, он не говорил, что намерен сделать заявление», — сказала Омурбекова.

Депутат от СДПК Торобай Зулпукаров также опроверг возможность отставки спикера.

«Этот вопрос не поднимала ни одна фракция. Впервые слышу. А вопрос о том, есть ли основания менять спикера или нет — об этом подумают депутаты и примут решение», — заявил Зулпукаров.

Чтобы Турсунбеков покинул пост должность спикера парламента, это предложение должен поддержать 81 депутат.

По мнению депутата Жанара Акаева, даже если в парламенте и планируется возможность смены спикера, сделать это будет непросто.

«Будет сложно набрать столько голосов в парламенте. Потому что среди социал-демократов есть люди, поддерживающие Турсунбекова. Поэтому силы, которые планируют убрать спикера, могут не реализовать свой план и опозориться», — считает Акаев.

В июле 2017 года Турсунбеков заявил, что планирует участвовать в президентских выборах.

Его заявление раскритиковал президент Алмазбек Атамбаев, предложив ему выйти из состава партии, поскольку решение Турсунбекова шло вразрез с решением партийного большинства.

После этого Турсунбеков заявил, что не хочет быть «яблоком раздора», поэтому не будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты и останется на должности спикера.