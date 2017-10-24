По данным нескольких онлайн-изданий, Чыныбай Турсунбеков планирует уйти с поста торага Жогорку Кенеша. По предварительным данным, внеочередное заседание парламента, на котором пройдет обсуждение отставки спикера, состоится 25 октября.
Онлайн-издания «Азаттык», «АКИпресс», 24.kg, «Кактус» и «Спутник» сообщили со ссылкой на собственные источники в парламенте, что Турсунбеков собирается объявить объявить об отставке 26 октября.
Сам Турсунбеков пока недоступен для комментариев.
По предварительной информации, коалиция большинства рассмотрит 25 октября три кандидатуры, претендующих на должность спикера парламента:
- лидера провластной СДПК Ису Омуркулова;
- председателя парламентского комитета Жогорку Кенеша по обороне и безопасности Аскарбека Шадиева;
- депутата от партии «Кыргызстан» Дастана Джумабекова.
Однако по словам вице-спикера парламента Алтынай Омурбековой, для отставки торага «нет никаких оснований».
«Я сама узнала об этом из СМИ. Сейчас виделась со спикером, он не говорил, что намерен сделать заявление», — сказала Омурбекова.
Депутат от СДПК Торобай Зулпукаров также опроверг возможность отставки спикера.
«Этот вопрос не поднимала ни одна фракция. Впервые слышу. А вопрос о том, есть ли основания менять спикера или нет — об этом подумают депутаты и примут решение», — заявил Зулпукаров.
Чтобы Турсунбеков покинул пост должность спикера парламента, это предложение должен поддержать 81 депутат.
По мнению депутата Жанара Акаева, даже если в парламенте и планируется возможность смены спикера, сделать это будет непросто.
«Будет сложно набрать столько голосов в парламенте. Потому что среди социал-демократов есть люди, поддерживающие Турсунбекова. Поэтому силы, которые планируют убрать спикера, могут не реализовать свой план и опозориться», — считает Акаев.
В июле 2017 года Турсунбеков заявил, что планирует участвовать в президентских выборах.
Его заявление раскритиковал президент Алмазбек Атамбаев, предложив ему выйти из состава партии, поскольку решение Турсунбекова шло вразрез с решением партийного большинства.
После этого Турсунбеков заявил, что не хочет быть «яблоком раздора», поэтому не будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты и останется на должности спикера.