На момент публикации материала в администрации президента не прокомментировали фотографию Жапарова с Рой Азимом.

Kaktus Media со ссылкой на источники сообщило, что новые внедорожники Chevrolet Suburban 2021 года для кортежа президента якобы подарил Рой Азим. Ранее пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев говорил, что внедорожники Службе безопасности главы государства предоставили иностранные партнеры, но не уточнил какие.

Однако информацию Kaktus Media о том, что машины подарил Рой Азим Султанбаев уже опроверг.

Что известно о Рой Азиме?

Орозахун Сайдазимов (Рой Азим) уроженец Кыргызстана. Он родился и вырос в селе Чалдовар Чуйской области.

В кыргызских СМИ Азима называют меценатом, занимающимся благотворительностью. Издание Turmush писало, что он взял опекунство над интернатом для детей-инвалидов в селе Беловодское, постоянно оказывает материальную помощь малоимущим семьям в своем родном селе.

В селе Чалдовар даже переименовали одну из улиц в честь мецената — он выделяет деньги на ее содержание.

Журналисты расследователи в начале 2022 года нашли счет Рой Азима в крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse. Счет был открыт с 1997 по 2013 годы, максимальная сумма на счету составляла $11,6 млн.

Расследователи OCCRP писали, что Рой Азим — «предприниматель со связями в преступном мире России и Средней Азии», и знаком с одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Камчы Кольбаевым. По их данным, Азим ведет дела с одним из родственников Кольбаева.

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