Трое госпитализированных в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes и двух грузовиков в Ульяновской области России — граждане Кыргызстана. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на посольство Кыргызстана в России.
Отмечается, что точной информации о состоянии пострадавших у сотрудников посольства нет, но, по некоторым данным, их состояние удовлетворительное. Ранее полиция Ульяновской области сообщила, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошла авария, в результате которой погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана.
В полиции Ульяновской области рассказали, что водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.
Посольство Кыргызстана организовало горячую линию по номеру телефона +7 (926) 861 50 98 для близких родственников погибших и пострадавших кыргызстанцев. Также открыта горячая линия по номерам: +996 508 628-588, +7 977 947 55 80, +996 551 312-000 (WhatsApp).
Президент Садыр Жапаров в свою очередь поручил МИД, МЧС и аэропорту «Манас» проработать организацию специального борта для отправки на родину тел погибших кыргызстанцев.