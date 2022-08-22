Трое госпитализированных в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes и двух грузовиков в Ульяновской области России — граждане Кыргызстана. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на посольство Кыргызстана в России.

Отмечается, что точной информации о состоянии пострадавших у сотрудников посольства нет, но, по некоторым данным, их состояние удовлетворительное. Ранее полиция Ульяновской области сообщила, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области произошла авария, в результате которой погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана.

В полиции Ульяновской области рассказали, что водитель одного из большегрузов не затормозил вовремя и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.