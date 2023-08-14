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В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Тонском районе Иссык-Кульской области погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на координаторку здравоохранения по области Жаныл Акунову пишет «Азаттык».



По данным издания, авария произошла 13 августа на трассе Бишкек — Балыкчы, где столкнулись легковушки BMW и Audi.

Издание Kaktus.media со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что среди погибших двое малолетних детей — полуторагодовалый и пятимесячный ребенок. Остальные шестеро погибших в ДТП — пять мужчин и женщина. Погибшие были жителями Нарынской области, города Балыкчы и села Кок-Мойнок Тонского района.

Также в результате происшествия пострадали еще шесть человек. Их доставили больницу Балыкчы с различными травмами. По данным «Азаттыка», трое из пострадавших находятся в отделении реанимации. Их состояние медики оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Остальные трое получают лечение в отделении травматологии.

Сообщается, что четверо из погибших были из одной семьи.

«Погибли 69-летний дядя, его 37-летний сын, двухлетний и 7-месячный внуки. Сейчас я собираюсь похоронить их и поехать в Балыкчы. В больнице лежат моя мама, две невестки и еще один сын моего дяди. Все в реанимации. Насколько мы слышали, они все в тяжелом состоянии. В день происшествия они возвращались домой после тоя в Балыкчы», — рассказал родственник погибших Автандил Казакбаев в интервью «Азаттыку».



В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) заявили, что по факту случившегося проводится разбирательство, по итогам которого будет предоставлена дополнительная информация.



По данным Нацстаткома, за первые шесть месяцев 2023 года в Кыргызстане зарегистрировали более 3 тысяч ДТП. Они стали причиной гибели 269 человек, в том числе 38 несовершеннолетних. По данным ведомства, показатель смертности людей от автокатастроф в этом году вырос в 8,5 раз по сравнению с 2022 годом.