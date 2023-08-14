В Иссык-Кульской области проходит пеший марш, посвященный Национально-освободительному восстанию 1916 года. Об этом 12 августа сообщили представители исследовательской платформы «Эсимде».

Марш начался 11 августа. Его участники посещают памятные места, связанные с освободительной борьбой 1916 года, чтобы почтить память жертв Уркуна.

«Основные цели марша – почтить память жертв колониализма, а также актуализировать в обществе мемориалы, посвященные событиям 1916 года», — сообщили в «Эсимде».

Маршрут пешего хода в память об Уркуне максимально охватывает маршруты, пройденные восставшими. Участники делятся историями и информацией о восстании.

Шествие, посвященное Уркуну проходило и в августе прошлого года. Тогда участники начали путь с Чуйской долины и продолжили идти до перевалов Сырты.

В Кыргызстане первая пятница августа считается датой почтения памяти погибшим во время Уркуна в 1916 году. Уркунские события в Кыргызстане также почитают 7-8 ноября в день Истории и поминания предков.

Уркун

Уркуном в кыргызской истории называется восстание против власти царской России.

После кровопролитного подавления национально-освободительного восстания в 1916 году большинство кыргызов Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областей от наказания со стороны русского царства были вынуждены бежать в Китай.

Во время восстания и его подавления в Кыргызстане погибло более 16 тысяч человек. Больше 130 тысяч граждан бежали в Китай — многие из них погибли в дороге.

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Автор: Рустам Турсунбеков