Милиция будет периодически штрафовать пешеходов за нарушение ПДД

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения проводят рейд «Пешеход». За переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора пешехода могут оштрафовать на 500 сомов. Проверка проходит по всей стране.

Пресс-секретарь ГУОБДД Нурбек Токтосунов сообщил журналисту Kloop.kg, что на территории всей республики начался рейд «Пешеход». За любое нарушение пешеходом правил дорожного движения последует штраф в 500 сомов.

«Самые распространенные нарушения — пересечение проезжей части в неположенном месте или на красный свет светофора», — сказал Токтосунов.

Он не смог назвать точное количество пешеходов, которых уже оштрафовали за нарушения. По его словам, подобные рейды будут проводится в стране «периодически».

Ранее издание «Кактус» опубликовало сообщение бишкекчанина, которого впервые оштрафовали «как пешехода».

«Я сегодня преступник. Первый раз в жизни оштрафовали как пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Приятно, вежливые, объяснили. Возражать и драться не стал. Звонить маме и папе не стал. Виноват», — сообщил мужчина.

Правоохранители ссылаются на Административный кодекс Кыргызстана, по которому за нарушения ПДД пешехода могут оштрафовать на 500 сомов.

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