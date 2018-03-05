Сооронбай Жээнбеков уже 100 дней занимает пост президента Кыргызстана. За это время он посетил четыре страны, объявил о политике развития регионов и раскритиковал борцов с коррупцией. Чем его первые 100 дней отличаются или похожи на первые 100 дней его предшественника Алмазбека Атамбаева.

Инаугурация

Атамбаев: Гости и списание долга

Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года и тогда на его инаугурацию приехали президенты Грузии и Турции — Михаил Саакашвили и Абдуллах Гюль. Церемонию посетили также премьер-министры Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

Церемония проходила в филармонии имени Токтогула Сатылганова. На инаугурацию Атамбаева государство потратило 10 млн сомов. В этот же день правительства Турции и Кыргызстана подписали соглашение о списании с Кыргызстана внешнего долга в 51 млн долларов.

Жээнбеков: Без президентов

Инаугурация Жээнбекова прошла 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча» и была скромнее церемонии Атамбаева. На нее планировалось потратить более 13 млн сомов, но эта сумма вызвала общественный резонанс и власти снизили ее до 8 млн 400 тысяч сомов.

На церемонию Жээнбекова не стали приглашать глав других государств, ограничившись лишь послами зарубежных стран, которые работают в Кыргызстане. Журналистам, приехавшим в резиденцию, пришлось смотреть прямую трансляцию церемонии с экранов телевизоров.

Первые шаги

Атамбаев: В заботах о коалиции

Атамбаев начал свое президентство с обсуждения формирования новой коалиции в парламенте. Он вручил мандат на её формирование лидеру фракции СДПК Чыныбаю Турсунбекову и предложил сократить количество парламентских комитетов.

Он заявил, что коалиция должна помогать президенту в проведении судебной реформы. Сам Атамбаев прекратил быть членом СДПК 1 декабря, когда стал президентом.

Жээнбеков: Награждение предшественника

Жээнбеков начал своё президентство с награждения Атамбаева званием «Героя Кыргызстана» за «исключительные заслуги перед народом» и «политическую волю и мужество».

Жээнбеков сказал, что наградит Атамбаева еще во время своей инаугурации 24 ноября. Тогда же он пообещал продолжить «путь, начатый Атамбаевым». Во время предвыборной гонки Атамбаев активно поддерживал Жээнбекова, который выдвигался от его Социал-демократической партии Кыргызстана.

Однако позже Жээнбеков тоже встречался с лидерами фракций парламента и говорил с ними о дальнейшем развитии страны. По его словам, основные претензии со стороны граждан возникают к судебной реформе и правоохранительным органам.

Первый зарубежный визит

Атамбаев: В Россию

Атамбаев свой первый рабочий визит в качестве президента совершил в Россию. Еще во время инаугурации он назвал эту страну «стратегическим партнером». Тогда он встретился с президентом России Дмитрием Медведевым в Москве и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.

Там же, в Москве, Атамбаев поговорил с президентами других стран — главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Уже на второй месяц работы на посту президента Атамбаев вновь ездил в Москву и снова встречался с Медведевым.

Жээнбеков: Туда же

Нынешний президент Кыргызстана стал преемником политики Атамбаева и совершил свой первый зарубежный визит в качестве президента тоже в Россию. Официальной целью поездки было «углубление стратегического сотрудничества». Во время нее Жээнбеков встретился с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Жээнбеков назвал свой визит в Россию «символичным». Он заявил, что Кыргызстан «твердо нацелен на укрепление стратегического партнерства» двух стран. Именно Путин первым поздравил Жээнбекова с победой на выборах президента, а свои первые два интервью новоизбранный глава Кыргызстана дал российским СМИ — «РИА Новости» и ТАСС.

Президент также сказал, что русский язык в Кыргызстане сохранит статус официального, потому что это «язык дружбы и один из языков ООН».

Зарубежные визиты в другие страны

Атамбаев: Укрепление связей с Турцией

Второй свой визит Атамбаев совершил в Турцию, где встретился с президентом Абдуллахом Гюлем и выступил в парламенте страны. Атамбаев назвал Турцию «полярной звездой» и примером строительства «сильного демократического» государства. Он также назвал визит в Турцию «новым этапом развития» в отношениях двух стран.

Жээнбеков: Решение конфликта с Казахстаном

Жээнбеков после визита в Россию отправился в столицу Беларуси — Минск, где проходило заседание Организации Договора коллективной безопасности. Там он поговорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о ситуации на кыргызско-казахской границе. Казахстан усилил пограничный контроль на границе после того, как Атамбаев сильно раскритиковал казахские власти.

Стороны договорились, что пограничные пункты будут работать в обычном режиме, а все проблемы на границе решатся после подписания «дорожной карты». По данным пресс-службы казахского президента, Жээнбеков попросил урегулировать ситуацию на границе «под свою ответственность».

Визиты по странам Центральной Азии

Атамбаев: Без визитов к соседям

В первые 100 дней своего президентства Атамбаев не совершал зарубежные визиты по странам Центральной Азии — отчасти это объясняется тем, что Кыргызстан недавно пережил смену власти и межэтнический конфликт на юге страны.

Жээнбеков: В гости ко всем соседям

В отличие от своего предшественника, Жээнбеков совершил небольшое турне по странам Центральной Азии.

В середине декабря Жээнбеков посетил Узбекистан с двухдневным визитом, где встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Тогда Жээнбеков заявил, что Узбекистан превратился из «дружественной страны» в «стратегического партнера» Кыргызстана.

Мирзиёев назвал этот визит «историческим» для двух стран. Тогда же Жээнбеков подписал соглашение о том, что спорное Орто-Токойское водохранилище будет принадлежать Кыргызстану, однако 90 процентов воды из него будут использовать узбекистанцы.

В конце декабря Жээнбеков отправился в Казахстан по приглашению Назарбаева.

Оба президента заверили, что приложат усилия для укрепления связей между двумя странами. Жээнбеков назвал Назарбаева «старшим братом» и «аксакалом», а казахский лидер пообещал сохранить «дружеские и братские» отношения.

Стороны подписали договор о демаркации госграницы, таким образом юридически оформив ранее существовавшие договоренности.

Со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном Жээнбеков встретился 1 февраля и также обсудил демаркацию и делимитацию границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Поездки по регионам и их развитие

Атамбаев: Поездка в Ош ради межнационального мира

В первые месяцы своего президентства Атамбаев посетил Ошскую область. Он встречался со студентами и предпринимателями, которые пострадали во время межэтнического конфликта 2010 года. Основным посылом его выступления было сохранение межэтнического согласия на юге страны.

Жээнбеков: Идея развивать регионы после поездки в Нарын

Жээнбеков за 100 дней своего президентства побывал в Нарынской области. После этой поездки он объявил 2018-й годом развития регионов.

Президент порекомендовал правительству обеспечить население регионов чистой водой, переоснастить и модернизировать все областные больницы, отремонтировать дороги, строить и ремонтировать школы и детсады.

После этого Жээнбеков предложил увеличить финансирование местных бюджетов и предоставить местным госорганам самим управлять средствами. По идее президента, акимы сами смогут увольнять руководителей территориальных подразделений министерств и госкомитетов.

Уже в конце января президент предложил вводить прямое госуправление при плохой работе местных кенешей. Он обосновал это тем, что после выборов в 2016 году многие местные кенеши не смогли выбрать глав айыл окмоту и мэров городов, что наносит «урон деятельности государства».

«Возможность введения прямого государственного управления предусмотрена в законодательстве, но до сих пор ни разу не была применена. Видимо, настало время для использования данного инструмента управления», — заявил тогда Жээнбеков.

Борьба с коррупцией

Атамбаев: Призвал ловить «акул»

Атамбаев в первый месяц своей работы провел заседание Совета обороны по вопросам борьбы с коррупцией. Он заявил, что меры по борьбе с коррупцией «недостаточны», поэтому она достигла «астрономических» масштабов.

«Можно как угодно оправдываться и указывать на объективные причины, однако от фактов никуда не деться — коррупция процветает, несмотря ни на какие отчеты об успехах наших антикоррупционных борцов», — заявлял тогда он.

Атамбаев потребовал от генпрокурора Аиды Саляновой, чтобы она дала оценку работы сотрудников прокуратуры, а директору антикоррупционной службы (АКС) ГКНБ пригрозил увольнением, если не будет конкретных результатов борьбы с должностными преступлениями.

«Задача перед этой АКС поставлена такая: бороться не с мелкими “рыбешками”, а с “акулами”, чтобы в тюрьме сидел не тот, кто галоши украл, а тот, кто нанес значительный ущерб стране», — говорил Атамбаев.

Он также утвердил Государственную стратегию антикоррупционной политики страны.

Жээнбеков: Уволил антикоррупционера

Свое первое заседание Совета безопасности (ранее Совет обороны) Жээнбеков также начал с критики силовых органов и генпрокуратуры, обвинив их в «неэффективной» борьбе с коррупцией. Президент заявил, что борцы с коррупцией сами «погрязли» в ней.

Прокуратура, по словам президента, возбуждает уголовные дела только в восьми процентах случаев, суды «намеренно» затягивают процессы, а силовикам коррупция мешает успешно бороться с преступностью. Жээнбеков сказал, что готов вмешаться в работу судов и правоохранительных органов, если они будут нарушать законы.

Президент раскритиковал и Антикоррупционную службу при госкомитете нацбезопасности (АКС) — он назвал ее деятельность «неэффективной» и заявил, что нужно изучить сотрудников АКС на соответствие должности. Через 10 дней после заседания совбеза Жээнбеков уволил директора АКС Дуйшенбека Чоткораева. Пока неизвестно, кто пришел на его место.

Президент рекомендовал правительству до 1 января 2019 года установить видеонаблюдение в служебных помещениях судов, прокуратуры и правоохранительных органов в Бишкеке и Оше, чтобы следить за тем, как их сотрудники общаются с гражданами. До 1 июня того же года такие видеокамеры должны установить и в других городах.