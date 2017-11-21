Расходы на инаугурацию Жээнбекова снизили на 4,7 млн сомов

Церемония вступления избранного президента Сооронбая Жээнбекова обойдется бюджету в 8 млн 400 тысяч сомов. Изначально на церемонию планировали потратить 13 млн 100 тысяч сомов. Инаугурация пройдет 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча».

В пресс-службе президента сообщили, что в смету церемонии входят расходы на оформление помещений, оплата транспортных услуг, аренда оборудования, прием официальных лиц в честь вступления Жээнбекова в должность президента, концертная программа, оплата типографских услуг и так далее.

Церемония начнется в 10 утра. Всего на церемонию приглашены 450 человек. Власти не стали приглашать на инаугурацию глав других государств.

Во время инаугурации Жээнбеков принесет присягу народу Кыргызстана, получит удостоверение, нагрудный знак и штандарт президента Кыргызстана. По окончании церемонии инаугурации, в Бишкеке произведут трехкратный артиллерийский залп.

Изначально на церемонию планировали потратить 13 млн 100 тысяч сомов. Однако позже глава аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что расходы на церемонию могут быть меньше.

В день инаугурации будет частично ограничено движение в центре Бишкека. Кроме того, власти запретили проводить митинги возле парламента, правительства и на площади Ала-Тоо, потому что они «могут привести к помехе движения автотранспорта в день инаугурации».

Церемония инаугурации Атамбаева в 2011 году обошлась бюджету в 10 млн сомов, а на инаугурацию свергнутого президента Курманбека Бакиева в 2009 году потратили 20 миллионов.

По теме: