Патрульная милиция: В аварию на правительственной трассе попал сотрудник ГКНБ

Патрульная милиция Бишкека сообщила, что за рулем внедорожника «Шевроле Субурбан», который попал в аварию на улице Чынгыза Айтматова, был сотрудник ГКНБ.

По данным патрульной милиции, сотрудник ГКНБ, который находился за рулем «Шевроле Субурбан» после техосмотра 16 ноября выехал из гаража и направился в госрезиденцию «Ала-Арча».

Однако по пути он столкнулся с джипом «Тойота Лэнд Крузер Прадо» .

По словам пассажирки «Тойоты», виновником аварии стал именно водитель внедорожника «Шевроле», который выехал на встречную полосу.

«Никакой сигнализации не было. Они зигзагом гоняли и выехали на встречку. Их вообще не было видно», — рассказала она.

После аварии водители обоих внедорожников прошли медицинскую экспертизу, которая показала, что они были трезвыми во момент аварии. Патрульная милиция продолжает расследование.

По теме: