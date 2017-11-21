Минобразования: Более 40 процентов автошкол работают с нарушениями

Министерство образования выявило нарушения в 99 автошколах по всей стране. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 223 автошколы. Проверки проводятся по приказу Сапара Исакова для улучшения безопасности на дорогах.

Исполняющий обязанности главы управления по лицензированию и аккредитации Минобразования Нурбек Казыев сообщил, что 99 автошколам Кыргызстана выдали предупреждения из-за нарушений. Всего в стране работают 223 автошколы.

По словам Казыева, автошколы просрочили договора по аренде зданий, автодромов, а также нарушали процесс обучения и не разработали расписание занятий.

Автошколам дали три месяца на устранение нарушений, иначе их лицензии приостановят. После этого владельцы школ должны будут в суде получить разрешение на возобновление работы.

По словам Казыева, 45 автошкол оштрафовали на пять тысяч сомов из-за того, что они не устранили нарушения, выявленные при предыдущих проверках.

Вице-президент ассоциации автошкол и автомобилистов Жылдыз Мурзабекова 21 ноября заявила, что глупо винить в увеличении числа аварий автошколы.

«За нарушение водителями ПДД не могут нести ответственность ни государство, ни сотрудники надзорных органов, ни, тем более, автошколы […] Виноваты в первую очередь сами водители. Они безответственны в том плане, что подвергают опасности себя и окружающих», — сказала она.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков заявил, что правительство будет ужесточать лицензионные требования к автошколам из-за многочисленных аварий на дорогах страны.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Сапар Исаков 20 ноября заявил, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

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