Кыргызского вайнера Данияра Токтомаметова, более известного как MC_Doncha, снова пригласили на российское ток-шоу «Пусть говорят», где обсуждалась история изнасилования молодой девушки Дианы Шурыгиной. Он написал трек, посвященный Шурыгиной.

В эфире российского телешоу «Пусть говорят» 7 марта обсуждалась история несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, которая обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании.

После выхода в эфир четырех передач про эту ситуацию, Шурыгина стала популярным блогером в Инстаграме. Пятый выпуск посвятили народному творчеству о Диане Шурыгиной — на шоу показали ролики из интернета об изнасилованной девушке.

Кыргызский вайнер Токтомаметов опубликовал видеоролик, посвященный Шурыгиной, на YouTube и в своем инстаграме 25 февраля. Ролик в Инстаграме набрал более полумиллиона просмотров.

Во время телешоу Токтомаметов выступил против изнасилованной девушки.

«Блогеры влияют на всех, потому что люди к тебе прислушиваются. И у меня такое ощущение, что я скоро женюсь и у меня появится дочь. Она спросит: “Папа, а классно ли идти с пацанами на тусу, если тебе 16 лет?” Я скажу: “Нет, только после 18 лет, и чтобы потом на 8 лет не сажала нормальных ребят”» — сказал он.

Это второй раз, когда кыргызского вайнера MC_Doncha показали в эфире «Первого канала». В прошлый раз он участвовал в шоу, посвященном шуткам в интернете. Его пригласили в эфир из-за шуточного трека «Слезы текли», который стал хитом.



Изнасилование Дианы Шурыгиной

В первом выпуске передачи о Диане Шурыгиной, девушка рассказала о том, как ее изнасиловали на вечеринке в честь дня рождения одного из знакомых.

По словам девушки, во время празднования она употребляла алкоголь и поэтому уснула. Далее ее рассказ об изнасиловании немного разнится, сначала она утверждала, что ее изнасиловали, пока она спала, потом, будто ее перед изнасилованием избили.

В изнасиловании она обвинила 21-летнего знакомого Семенова. В декабре 2016 года суд признал вину Семенова и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, однако после апелляции срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима.

Сразу после объявления приговора во «ВКонтакте» появились группы поддержки Шурыгиной (сейчас более 32 тысячи подписчиков) и Семенова (более 113 тысяч). Семья осужденного решила бороться с несправедливым, по их мнению, приговором и вынести дело на суд общественности. Желая разобраться в истории родные Семенова обратились в шоу «Пусть говорят», после чего тема стала резонансной.

После первого выпуска ток-шоу об истории Дианы Шурыгиной, аудитория как среди зрителей, так и среди интернет пользователей разделилась на два лагеря. Одни жалели пострадавшую, другие посчитали, что она лжет.

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