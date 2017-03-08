Жители Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областей почти на 8 часов остались без интернета после того, как был «похищен» интернет-кабель.

Как утверждают в «Кыргызтелекоме», «обрыв связи» случился из-за того что с линии электропередач был вырезан интернет-кабель.

Абоненты Нарынской, Иссык-Кульской областей и часть пользователей интернета из Чуйской области оставались без интернета с 4:37 утра.

Бригада рабочих смогла восстановила связь только ближе к обеду — в 12:18.

Инженер «Кыргызтелекома» Айгерим Эсенкадыр кызы сказала Kloop.kg, что линии действительно были повреждены неизвестными людьми.

Пока неясно обратилась ли компания в правоохранительные органы по факту кражи.

По теме: