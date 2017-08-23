Оппозиционный активист Адиль Турдукулов пожаловался в ЦИК на кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова. По его мнению, Жээнбеков начал агитацию раньше срока, раздав буклеты со своими достижениями на посту премьер-министра. В штабе кандидата считают, что агитации не было, а оппозиционер вводит общественность в заблуждение.

По словам Турдукулова, буклеты распространялись на съезде СДПК, когда Жээнбекова выдвигали в качестве кандидата в президенты — на тот момент он был премьер-министром Кыргызстана. В буклетах были описаны биография Жээнбекова и его достижения на посту главы правительства.

Активист считает, что эти буклеты должны расцениваться как агитационные материалы. Официально же агитационный период начинается только 10 сентября.

«Почему на других кандидатов, которые распространяют рекламную продукцию до официальной регистрации, жалуются в ЦИК, а на Жээнбекова нет?» — вопрошает Турдукулов.

Представительница СДПК Жылдыз Сманбаева в ответ заявила, что брошюры были напечатаны и распространены до официального выдвижения Жээнбекова в качестве кандидата в президенты. По ее словам, тогда на Жээнбекова еще не действовали запреты.

«На съезде партии СДПК присутствовали члены Центризбиркома. Они следили за тем, чтобы не было никаких нарушений», — сказала она.

Сманбаева добавила, что подобные брошюры перед выдвижением раздавались и другими кандидатами в президенты — Темиром Сариевым, Бакытом Торобаевым и Омурбеком Бабановым.

Центризбирком приступил к рассмотрению жалобы Турдукулова, а также запросил у СДПК информацию о тираже брошюр, средствах потраченных на них и подрядчиках заказа.

ЦИК зарегистрировал кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова 21 августа, в тот же день он ушел в отставку с должности премьер-министра, чтобы обеспечить «равные условия всем кандидатам».

Ранее кандидат в президенты и бывший премьер-министр Темир Сариев и правозащитница Рита Карасартова обвинили Жээнбекова в «использовании служебного положения» для агитации. Однако ЦИК не нашел нарушений в действиях экс-главы правительства.

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