В Баткенской области на горе Тегирмен, что вблизи села Каинды, второй день тушат около 35 гектаров сухотравия. В ликвидации огня задействованы 90 человек, жертв и погибших нет.

Причины возгорания сухотравия на северо-восточной стороне горы Тегирмен точно не известны.

Пожарным удалось справиться с очагом возгорания.

В ликвидации огня задействованы не только пожарные, но и жители близлежащего села Каинды.

«Предположительно горит 35 гектаров. Для тушения пожара задействованы 15 пожарников, 45 спасателей и 30 человек местного населения», — сказали в МЧС.

Первое сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13 часов 28 октября.

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