Ученые нашли новый вид орангутанов на острове Суматра, но их популяция на грани вымирания — их менее 800 особей. Популяцию назвали таланулийскими орангутанами.

Международная группа ученых выявила новый вид орангутанов в Индонезии на острове Суматра.

Специалисты считают, что новый вид орангутанов, которых назвали таланулийскими, произошел более трех миллионов лет назад от суматранских и калимантанских орангутанов.

Черепа таланулийских орангутанов меньше, чем у орангутанов других видов.

Кроме того, у них более кучерявая шерсть и ярко выраженная растительность на лице.

Пока ученым известна единственная популяция подобных обезьян — их менее 800 особей. Это значит, что они находятся под угрозой исчезновения.

Орангутаны — крупные древесные человекообразные обезьяны, чьи ДНК наиболее близки к человеческим.

Сейчас орангутаны обитают только на Борнео и Суматре. До открытия таланулийских орангутанов было известно лишь о суматранских и калимантанских видах этих обезьян.

Орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе из-за браконьерства и вырубки лесов, в которых они обитают.

Фото: Tim Laman

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