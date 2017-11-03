Ученые нашли новый вид орангутанов на острове Суматра, но их популяция на грани вымирания — их менее 800 особей. Популяцию назвали таланулийскими орангутанами.
Международная группа ученых выявила новый вид орангутанов в Индонезии на острове Суматра.
Специалисты считают, что новый вид орангутанов, которых назвали таланулийскими, произошел более трех миллионов лет назад от суматранских и калимантанских орангутанов.
Черепа таланулийских орангутанов меньше, чем у орангутанов других видов.
Кроме того, у них более кучерявая шерсть и ярко выраженная растительность на лице.
Пока ученым известна единственная популяция подобных обезьян — их менее 800 особей. Это значит, что они находятся под угрозой исчезновения.
Орангутаны — крупные древесные человекообразные обезьяны, чьи ДНК наиболее близки к человеческим.
Сейчас орангутаны обитают только на Борнео и Суматре. До открытия таланулийских орангутанов было известно лишь о суматранских и калимантанских видах этих обезьян.
Орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе из-за браконьерства и вырубки лесов, в которых они обитают.
Фото: Tim Laman
По теме:
- Фото: 36 детенышей панды из китайского питомника
- Фото дня: Рысь и 7 рысят забрели в дом фотографа из Аляски