Правящая партия Армении пообещала поддержать оппозиционного кандидата в премьер-министры

Республиканская партия Армении (РПА) согласилась поддержать кандидата от оппозиции на пост премьер-министра. До этого РПА проголосовала против лидера массовых протестов в Ереване Николы Пашиняна.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил, что на заседании с участием бывшего президента и бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна депутаты фракции решили поддержать кандидата от оппозиции.

По словам Багдасаряна, РПА не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Чтобы получить поддержку РПА, кандидата от оппозиции должна выдвинуть треть депутатов парламента.

Ранее парламент Армении проголосовал против назначения Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Пашинян — лидер протестов против власти Сержа Саргсяна — был единственным кандидатом на пост главы кабмина.

Пашиняну не хватило для победы восьми голосов — за него проголосовали 45 депутатов из 105. Именно РПА проголосовала против Пашиняна, заявив, что он их «не убедил».

Сразу после голосования парламента Пашинян выступил перед своими сторонниками на центральной площади Еревана и призвал к «тотальной забастовке» — блокировать дороги, аэропорты и железные дороги.

«Спутник Армения» сообщил 2 мая, что движение в Ереване «парализовано». Демонстранты заблокировали городские улицы, трассу в ереванский аэропорт, городское метро и железнодорожные пути.

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