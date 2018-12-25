Финразведка признала «поспешным» свое требование предоставить ей данные клиентов банков

Гуламжан Анарбаев

Финансовая разведка отозвала свое письмо к коммерческим банкам с требованием предоставить ей данные всех их клиентов. Глава финразведки Гуламжан Анарбаев назвал это требование поспешным. Это произошло после того, как премьер-министр Абылгазиев объявил Анарбаеву выговор.

На заседании парламентского комитета 25 декабря Анарбаев заявил, что требование финразведки (ГСФР) к коммерческим банкам было поспешным, поэтому она его отозвала.

«Я свою вину осознаю, с нашей стороны были допущены недочеты», — сказал он.

Днем ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил Анарбаеву выговор. Агентство 24.kg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что причиной выговора стало то, что финразведка не согласовала свое требование к банкам с правительством.

18 декабря стало известно о том, что финразведка потребовала у коммерческих банков данные об всех их клиентах — для «борьбы с коррупцией» и «улучшения коммуникации» с банками. Получив данные банков, ведомство хотело сформировать реестр банковских счетов и ячеек.

Для этого ГСФР потребовало банки заполнить специальную форму, в которой нужно было перечислить данные клиентов банка: их ФИО, идентификационные номера, номера их ячеек или счетов, а также дату их открытия.

В ответ нацбанк заявил, что финразведка не может массово запрашивать такие данные, так как это нарушает банковскую тайну.

Как объяснили в нацбанке, банковская тайна в Кыргызстане защищена законом, хотя и не абсолютно. Это означает, что банки могут раскрывать конфиденциальную информацию своего клиента только в том случае, если у финразведки или правоохранительных органов есть конкретные подозрения, что тот финансирует террористов или участвует в отмывании денег.