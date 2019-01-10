Одним кадром: В Бишкеке открылась выставка World Press Photo. Ее можно посетить до 24 января

В Американском университете в Центральной Азии (АУЦА) 10 января открылась выставка World Press Photo — на ней представлены работы победителей одноименной фотографической премии. Выставка будет открыта до 24 января.

World Press Photo — это один из самых престижных международных конкурсов для фотожурналистов, который проводится с 1955 года. Ежегодно из работ победителей собирают выставку, которую возят по разным странам.

В 2018 году главным призом конкурса наградили фотографа из Венесуэлы за снимок с горящим митингующим против Николаса Мадуро.

«Это фотографии, которые трогают, шокируют, удивляют, заставляют задуматься, напоминают обо всем, что происходило в прошлом году в мире. […] Меняется мир, меняются технологии, но вера в то, что люди достойны видеть окружающий мир и выражать себя свободно, неизменна», — сказала Бегаим Усенова, директор Института Медиа Полиси, который выступил одним из со-организаторов бишкекской выставки.

Выставка будет открыта с 11 по 24 января с 9.00 до 18.00 в АУЦА. Для посетителей установлено возрастное ограничение 18+.

• В 2003 году призером World Press Photo стал фотожурналист из Кыргызстана Владимир Пирогов (Reuters, «Вечерний Бишкек»). Его снимок занял второе место в номинации одиночных новостных фотографий.