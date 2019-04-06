На брифинге после съезда СДПК экс-президент Атамбаев заявил о запугивании социал-демократов, а депутат Карамушкина обвинила ГКНБ в обыске в домах баткенских однопартийцев. ГКНБ отрицает, что сотрудники ведомства обыскивали дома баткенских социал-демократов и требует предоставить доказательства.

Ирина Карамушкина, ссылаясь на баткенских однопартийцев, сообщила об обысках в их домах. По ее словам, обыски прошли, едва делегаты уехали на 18 съезд партии. Кроме того, о запугиваниях делегатов сообщал и председатель СДПК, экс-президент Алмазбек Атамбаев.

«Сегодня на съезде обратились к органам нацбезопасности и правоохранительным органам — Прекратите заниматься и вторгаться в работу политических партий! Законом запрещено вмешиваться в работу партий, а они гоняют наших активистов, уголовные дела пооткрывали. Можете этого баткенского парня спросить, он сказал — “Не успел я выехать, как у меня в доме ГКНБ шурует”. Это нас еще больше вдохновляет, значит, что мы правильным путем идем. И пусть мы малочисленны, но партия не раскололась, от партии откололись те, кто пришел за мандатами и ради карьерного роста», — сказала Карамушкина.

ГКНБ опровергает информацию об обысках в домах социал-демократов.

«На сегодняшний день обвинять ГКНБ стало нормой. Прежде чем говорить, нужно предоставить какие-то доказательства, чего сделано не было. Это все голословные обвинения. У Госкомитета нацбезопасности другие важные задачи — обеспечение нацбезопасности и борьба с терроризмом, а также борьба с коррупцией», — сказал в интервью Kloop.kg представитель ведомства Рахат Сулайманов.