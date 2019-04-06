Экс-президент Алмазбек Атамбаев выступил перед журналистами после съезда СДПК — речь председателя партии была краткой и едва ли заняла 15 минут. Бывший глава государства говорил о «фальшивых СДПК», атмосфере страха и президенте, который «не выполняет обязанности».

В Бишкеке прошел XVIII съезд СДПК, после которого председатель партии — экс-президент Алмазбек Атамбаев — выступил перед журналистами. Бывший глава государства был немногословен и говорил едва ли 15 минут, ответив на некоторые вопросы журналистов. О чем он говорил?

Об СДПК без Атамбаева

«У “фальшивых СДПК” спросили о цели (очевидно Атамбаев говорит о движении “СДПК без Атамбаева”) — их цель посадить Атамбаева. Посмотрите, десятки человек сидят, но от них не могут получить показания [против меня]. Чтобы на меня возбудили уголовное дело, я должен сделать преступление», — сказал Атамбаев.

О запугивании членов СДПК

«Делегатов некоторых регионов запугивали, уговаривали не ехать», — сообщил Алмазбек Атамбаев. По его словам, партии не давали провести съезд и мероприятие пришлось проводить в доме депутата Анвара Артыкова, который также присутствовал на брифинге.

О возвращении «бакиевских времен»

«Если бы я хотел наслаждаться жизнью, я мог бы это делать. Но я думаю о будущем Кыргызстана, о том, чтобы не вернулись “бакиевские времена”», — сказал Атамбаев. Бакиевых он упоминал несколько раз — например, говоря о правлении Жээнбекова — «За полтора года в Кыргызстан вернулись бакиевские порядки и атмосфера страха».

Бакиевы — это семья второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который бежал из страны после революции в 2010 году. После того, как Бакиевы лишились власти, их обвинили в рейдерстве, коррупции, запугивании и заказных убийствах.

О неприкосновенности

Атамбаев отметил, что лишение его неприкосновенности неконституционно. Ранее парламент окончательно одобрил законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президента, закон вступит в силу через 10 дней после того, как его одобрит Сооронбай Жээнбеков.

О Жеенбекове

«Президент не выполняет свои обязанности, натравливает госструктуры на свой народ», — сказал Атамбаев, при правлении которого генпрокурор подавала в суд на СМИ за оскорбление чести и достоинства президента, а госкомитет нацбезопасности вызывал на допрос людей, которые критиковали главу государства в соцсетях.

При этом политик извинился перед правозащитницей Азизой Абдирасуловой — в 2016 году он утверждал, что правозащитницы «верно отрабатывают свои зарубежные гранты» и сравнивал их с персонажами басни «Квартет» Ивана Крылова.

«Пусть простит меня, если я в чем-то виноват или сделал неправильно», — сказал он.

Читать еще: