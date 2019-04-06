Экс-президент Алмазбек Атамбаев выступил перед журналистами после съезда СДПК.

Когда ему задали вопрос, почему он не оставил политику и после ухода с поста президента стал председателем Социал-демократической партии Кыргызстана, он ответил, что мог уйти — но не стал, потому что был нужен партии.

Будучи президентом Атамбаев говорил, что после окончания президентского срока хотел бы заниматься музыкой и бизнесом, но после встречи с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2017 года заявил, что останется в политике.

После того, как страну возглавил его преемник Сооронбай Жээнбеков, отношения между бывшим и нынешним лидерами испортились. Сторонники Атамбаева стали фигурантами антикоррупционных дел, члены СДПК разделилась на тех, кто поддерживает президента и тех, кто поддерживает бывшего главу государства. Атамбаев и его сторонники стали оппозицией президенту Жээнбекову.