Фонд «Женская демократическая сеть» опубликовал доклад о домашнем насилии — согласно ему, в Кыргызстане за 2018 год от насилия в семье погибли 62 женщины, еще 288 получили травмы.

Милиция официально зарегистрировала в 2018 году более 30 000 звонков о домашнем насилии. Согласно закону о домашнем насилии милиция обязана обращать внимание на все сообщения о насилии в семье, не только от жертв, но и от свидетелей — для соблюдения закона участковых отправляли на курсы по гендерной чувствительности.

Тем не менее некоторые из пострадавших все еще сообщают о невнимании милиции к делам о домашнем насилии. Чаще всего женщины, которые подвергаются насилию со стороны супруга, обращаются не в милицию или больницу, а в правозащитные организации и кризисные центры.

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